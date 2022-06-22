طريقة طباعة تصريح حج my.gov.sa خطوات الحصول على تصريحات مطبوعة عبر أبشر absher.sa

كيفية طباعة تصريح الحج في موسم ذي الحجة 1443 لتسهيل الدخول والاستمتاع بأداء المناسك دون الحصول على مخالفات. يجب على المقبولين للحج والذين حصلوا على تصاريح طباعة التصريح لتسهيل التعامل ودخول المشاعل المقدسة ، ويجب على الحجاج اتباع جميع التعليمات والقوانين المخصصة لدخول المملكة والانتقال كما يحتوي على قوانين تنظم الحج والعمرة تجنباً العقوبات ، النزوح ، أو غيرها.

كيفية طباعة تصريح الحج خطوات my.gov.sa للحصول على تصاريح الحج من خلال Absher.sa

أطلقت وزارة الحج والعمرة عدة خدمات إلكترونية يتم من خلالها التواصل مع الطلبات أو الاستفسارات ، وكذلك سداد وإصدار وطباعة التصاريح ، عبر منصة أبشر الإلكترونية ، وهي قاعدة البيانات العامة للمملكة التي يتم فيها التسجيل لمعظم الخدمات. وكذلك المنصة الوطنية الموحدة. يعتبر التعامل الإلكتروني من أشهر التعاملات في المملكة والعالم في القرن الحادي والعشرين ، ومتابعة متطلبات العصر ضرورة مهمة.

شروط الحصول على تصريح الحج

يجب ألا يزيد عمر مقدم طلب الحج المقبول عن 65 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم بصحة جيدة حتى يتمكن من أداء الطقوس بنجاح.

مطلوب شهادة مرض مزمن أو تاريخ طبي للحصول على تصريح.

يجب الحصول على شهادة الحصول على جميع لقاحات كورونا.

يستخرج ويطبع تصريح الحج من خلال القنوات المقررة.

طريقة طباعة تصريح الحج 1443 (أبشر – المنصة الوطنية الموحدة)

توفر وزارة الحج والعمرة منصتين لتسهيل حصول المستخدم على التصاريح وطباعتها ، ويتم ذلك من خلال كل من:

خطوات طباعة تصريح الحج عبر أبشر

. تم إدخاله رابط منصة أبشر . يختار أفضل الأفراد. يتم تسجيل دخول الفرد بحساب الفرد على أبشر أو يقوم باتباع الخطوات لإنشاء حساب جديد. يختار أيقونة “خدماتي” لخدمات الحج والعمرة. يتم اختيار خدمة تصريح الحج ثم اختيار أيقونة “طباعة”.

كيفية طباعة التصريح من خلال المنصة الوطنية الموحدة

تبدأ الخطوات بإدخال ملف المنصة الوطنية الموحدة . تم تغيير اللغة إلى العربية. يختار “بدء الخدمة”. تسجيل حساب الفرد في الخدمات الإلكترونية. يختار تصاريح الحج. تم تحديد أيقونة طباعة التصريح.

كما يمكن الاستفسار عن أي معلومات عن طريق الاتصال بالرقم المجاني لوزارة الحج والعمرة: 00966920002814 أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]