طريقة طباعة مشهد من الضمان الاجتماعي 1444 ، قد سعى الكثير من الأفراد ممن يحصلون على الضمان الاجتماعي من الحكومة السعودية و الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية حول التعرف على طريقة التي تمكنهم من طباعة مشهد من الضمان الاجتماعي ، وذلك لإصدار مشاهد أمنية معتمدة عبر الإنترنت ودون الحاجة لزيارة أي من فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، تابعوا معنا

خدمة اصدار مكان الضمان

عملت وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على تقديم خدمة إصدار شهادة ضمان عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، ليتمكن المستفيدون ومتابعوهم من الحصول على شهادة موثوقة من الوزارة وتقديمها للجهات المعنية، بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بهذه الخدمة الإلكترونية.

المجموعات المستهدفة لخدمة مشهد الضمان

تستهدف خدمة الضمان الاجتماعي مشهد جميع المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى من يعولونهم. يتم التقديم لهذه الخدمة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية وهي إحدى البوابات المتاحة عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل.

طريقة طباعة مشهد من الضمان الاجتماعي 1444

يجب اتباع الخطوات التالية لطباعة مشهد الضمان

انتقل إلى بوابة خدمات التنمية الاجتماعية “”.

أدخل رقم الهوية أو رقم إقامة المستفيد.

أدخل كلمة المرور ثم انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

اضغط على الخدمات الإلكترونية من الواجهة.

انقر فوق “تقدم الآن” من علامة التبويب “الخدمة” لإصدار عرض الضمان.

اقرأ التعليمات ثم اضغط على الزر للدخول إلى الخدمة.

اختر المستفيد ثم ادخل البيانات المطلوبة.

أدخل اسم الكيان الذي نريد تقديم المشهد إليه.

انقر فوق رمز استخراج المشهد الضمني.

شروط طباعة مشهد الضمان الاجتماعي 1444

يجب أن يستوفي الأفراد الشروط التالية حتى يتمكنوا من طباعة المشهد الضمني

أن يكون المتقدم مسجلاً في نظام الضمان الاجتماعي السعودي.

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية أو حامل بطاقة حركة.

يجب أن يكون المستفيد مستخدمًا أساسيًا عند استخراج المشهد عبر البوابة.

نسخة مشهد الأمن من 1444

يمكننا إصدار شهادة ضمان للمُعال عام 1444 على النحو التالي

انتقل إلى موقع التنمية الاجتماعية “”.

اضغط على الخدمات الإلكترونية من الواجهة.

اختيار بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

إتمام تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.

النقر فوق الخدمات عبر الإنترنت بعد تسجيل الدخول.

طلب اصدار مشهد الضمان.

اقرأ التفاصيل ثم اضغط على الزر للدخول إلى الخدمة.

ضع علامة بجانب المتابع بدلاً من المستخدم نفسه.

أدخل المعلومات التابعة، ثم اختر الكيان من القائمة.

انقر على زر استخراج المشهد الضمني.

قنوات خدمة الضمان الاجتماعي مشهد 1444

مشهد الضمان الاجتماعي في السعودية عام 1444 مستخرج من إحدى القنوات التالية

الموقع الإلكتروني يمكننا التوجه إلى البوابة الإلكترونية للتنمية الاجتماعية ومن ثم استخراج مشهد الضمان الاجتماعي من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة مباشرة عبر الإنترنت ودون الحاجة إلى مغادرة المنزل.

مكاتب التأمين يمكن للمستفيدين زيارة أحد مكاتب التأمين بين الساعة 800 صباحًا والساعة 220 مساءً لاستخراج مشهد الضمان الاجتماعي بدلاً من استخدام البوابة الإلكترونية، بين الأحد والخميس.

استعلام أفراد الضمان الاجتماعي 1444

يستفسر الأفراد عن الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية لعام 1444 على النحو التالي

انتقل إلى خدمة الاستعلام “”.

أدخل رقم السجل المدني في الحقل المخصص لذلك.

اكتب إلى المستفيد.

أدخل الرمز الذي يظهر في الصورة.

انقر فوق الزر “عرض” لمعرفة التفاصيل.

رابط اصدار المشهد الامني mlsd.gov.sa

يمكننا الذهاب إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من خلال رابط تسجيل الدخول ثم الانتقال إلى خدمة طباعة المشهد الضمني.

وفي الختام تعرفنا على طريقة طباعة مشهد من الضمان الاجتماعي 1444 ، حيث قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على تقديم خدمة إصدار مشاهد الضمان عبر موقعها الرسمي ، ويمكن لجميع المستفيدين اتباع الخطوات السابقة لطباعة مشهد من الضمان الاجتماعي .