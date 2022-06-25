طريقة طلب الإعفاء من غرامات التأخير التأمينات عبر gosi.gov.sa

يرغب الكثير من الناس فِيْ معرفة طريقة طلب الإعفاء من رسوم التأمين المتأخرة. خصصت مؤسسة التأمين خدمة لتقديم طلبات الإعفاء من الغرامات، وكانت هذه إحدى الخدمات العديدة المقدمة للمواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وسنفعل من خلال هذا المقال. أشرح كيفِيْة طلب الإعفاء من غرامات التأخير فِيْ التأمين. .

كيفِيْة طلب التنازل عن غرامات الجنوح

يمكنك تقديم طلب للإعفاء من دفع غرامات الضمان الاجتماعي المتأخرة، وإليك طريقة التقدم بطلب الإعفاء، وهِيْ كالتالي

اذهب إلى الموقع التابع من قبل مؤسسة التأمين.

يتم اختيار فئة الأعمال.

قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة رقم المعرف الخاص بك وإضافة كلمة المرور ورمز التحقق.

انقر فوق المؤسسة المطلوبة.

ثم انقر فوق الخدمات المالية.

أنت تختار الإعفاء من الرسوم المتأخرة.

أدخل البيانات المطلوبة بالضبط.

سيتم إرفاق جميع المستندات مع المستندات المطلوبة.

أنت توافق على جميع الشُروطْ والأحكام.

انقر فوق الحقل إرسال.

كيفِيْة الاستعلام عن غرامات التأمين

يمكنك الرجوع إلى غرامات التأخير، وذلك باتباع الخطوات التي تساعدك فِيْ هذا الأمر، وهِيْ كالتالي

أدخل الموقع أولاً شركة التأمين.

قم بتسجيل الدخول وأدخل رقم المعرف الخاص بك، ورمز التحقق، وكلمة المرور.

انقر فوق خدمات الأعمال.

انقر فوق علامة التبويب المدفوع لأمره.

أدخل جميع معلومات الحساب.

ثم انقر فوق زر تسجيل الدخول.

اكتب اسم المؤسسة التي فرضت عليها الغرامة.

انقر فوق كلمة الخدمات المالية.

انتقل إلى صفحة تفاصيل المنشأة واطلع على الرسوم المتأخرة.

مؤسسة الضمان الاجتماعي

مؤسسة التأمين هِيْ إحدى المؤسسات التي تقدم الدعم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. تأسست منذ زمن بعيد عام 1969 م، وكان هذا التاريخ 1389 هـ. هدفها دعم الأسر الفقيرة والمحتاجين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من خلال توفِيْر بعض الضروريات الأساسية، وصرف المخصصات المالية للمستفِيْدين حسب شُروطْ وضوابط المؤسسة المحددة.

شُروطْ طلب الإعفاء من غرامات تأخير التأمين

يجب أن توفر للناس الشُروطْ التالية والضرورية للاستفادة من طلبات الإعفاء التأميني، وإليك هذه الشُروطْ وهِيْ كالتالي

لم يستفد صاحب العمل سابقًا من خدمة طلب الإعفاء.

سجل المؤسسة لأي إصابات متعلقة بالعمل أو حتى مخالفات غير مقبولة.

لا توجد إجراءات معلقة.

تسجيل جميع العاملين بالمؤسسة.

مقدار الغرامة عن التأخير

تقدر قيمة الغرامة على التأخر فِيْ سداد الضمان الاجتماعي بنحو 2٪ من قيمة الأقساط الشهرية، وذلك وفق أنظمة وأنظمة المؤسسة، وهناك حالات إعفاء من هذا الخطاب.