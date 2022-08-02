طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة الكرسبي.. أسعدي بها أطفالك

طريقة صنع أصابع البطاطس المقرمشة، البطاطس من الأطعمة التي يريدها الأطفال والكبار أكثر من غيرهم، ولا أحد يختلف معهم، وعادة ما يتم تقديمها فِيْ المطاعم الشهِيْرة التي تقدم العديد من الوجبات، وخاصة الهامبرغر والدجاج المقرمش والصلصات المختلفة التي تعطيها لهم. نكهة لذيذة، وأحد أسباب قبول الكثيرين لها فِيْ المطاعم، نكهتها المقرمشة الفريدة لا مثيل لها، ولهذا نقدم لك سر صنع أصابع البطاطس المقرمشة لتحضيرها فِيْ المنزل والاستمتاع بها.
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة
المكونات
- 3 بطاطس وسط.
- 5 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- قليل من الملح
- ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.
- ملعقة صغيرة من مسحوق البصل.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة من البصل الأخضر المفروم.
- ملعقة بقدونس مفروم.
مكونات الغلاف الخارجي
- كوب دقيق
- كعكة إسفنجية ناعمة.
- بيضة.
- زيت للقلي
كيف تستعد
- اغسل قشر البطاطس جيدًا.
- اسلقي البطاطس بقشرها حتى تصبح طرية، انتظر حتى تبرد قليلًا ثم قشرها وهرسها جيدًا.
- قم بإضافة كَمْية زيت الزيتون تدريجيًا واستكَمْل النقع.
- لجعل البطاطس طرية تمامًا، ضعها فِيْ مصفاة واضغط عليها لأسفل لتمريرها عبر المصفاة.
- نضيف جميع البهارات إلى البطاطس ونعجنها جيداً حتى تمتزج، مع التأكد من كَمْية الملح المضاف وإضافتها حسب الحاجة.
- نضيف البصل المفروم والبقدونس ونستمر فِيْ العجن حتى تمتزج جميع المكونات.
- استخدم كيس الأنابيب لتشكيل أصابع البطاطس، وتأكد من دهنها بالزيت قبل الاستخدام.
- املأ الكيس بمعجون البطاطس ولفه إلى أصابع طويلة.
- تحضير ثلاثة أوعية لوضع الدقيق والبيض وفتات الخبز بشكل منفصل.
- اغمس أعواد البطاطس فِيْ الدقيق، ثم فِيْ البيض، ثم فِيْ فتات الخبز، ثم ضعها فِيْ صينية حتى تنضج الكَمْية بالكامل.
- ضع الصينية فِيْ الفريزر لمدة ربع ساعة لتتجمد.
- حضري المقلاة وتأكدي من أن الزيت ساخن، ثم ضعي البطاطس فِيْ الزيت على نار متوسطة.
- انتظر حتى تصبح أعواد البطاطس بنية من جميع الجوانب.
- ضع البطاطس فِيْ أطباق التقديم وقدمها فِيْ رحَلْتك مع الصلصة المفضلة لديك.