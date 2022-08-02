طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة الكرسبي.. أسعدي بها أطفالك

طريقة صنع أصابع البطاطس المقرمشة، البطاطس من الأطعمة التي يريدها الأطفال والكبار أكثر من غيرهم، ولا أحد يختلف معهم، وعادة ما يتم تقديمها فِيْ المطاعم الشهِيْرة التي تقدم العديد من الوجبات، وخاصة الهامبرغر والدجاج المقرمش والصلصات المختلفة التي تعطيها لهم. نكهة لذيذة، وأحد أسباب قبول الكثيرين لها فِيْ المطاعم، نكهتها المقرمشة الفريدة لا مثيل لها، ولهذا نقدم لك سر صنع أصابع البطاطس المقرمشة لتحضيرها فِيْ المنزل والاستمتاع بها.

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة

المكونات

3 بطاطس وسط.

5 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

قليل من الملح

ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.

ملعقة صغيرة من مسحوق البصل.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من البصل الأخضر المفروم.

ملعقة بقدونس مفروم.

مكونات الغلاف الخارجي

كوب دقيق

كعكة إسفنجية ناعمة.

بيضة.

زيت للقلي

كيف تستعد