طريقة عمل ألذ كيكة شاي اقتصادية للفطار بمقادير مظبوطة وبطعم هش وخفِيْف

تعتبر كعكة الشاي من أشهى وألذ الحَلْويات التي يفضل الكثير من الأطفال والنساء تناولها، خاصة فِيْ وجبة الإفطار، ويفضل الأطفال تناولها فِيْ صندوق الغداء المدرسي، ولا تفضل النساء شرائها فِيْ الخارج لأنها تباع لها. ارتفاع الأسعار واحتوائها على مواد حافظة، وتفضل النساء صنعها بالمنزل فِيْ أقل وقت وجهد. مع مكونات قليلة جدًا، سهلة وسريعة، تحتوي كعكة الشاي على البيض الذي يحتوي على البروتين والحَلْيب الذي يساعد على نمو جسم الأطفال وتقويته. يوجد العديد من أنواع الكيك مثل كعكة الشوكولاتة، كعكة الفراولة، كعكة الفانيليا، كعكة البرتقال، كعكة العسل، كعكة الزبادي وكيك الشوفان، وهناك أنواع كثيرة ومتعددة من الكعك. الأطفال وتقوية عقل الأطفال وأسنانهم. تحتوي الكعكة على الكثير من البروتينات والفِيْتامينات والكالسيوم. يمكن صنع كعكة الشاي كل يوم بالشاي أو الحَلْيب لأنها تحتوي على مكونات سريعة وسهلة موجودة فِيْ كل منزل. مشروب بارد ومذاقه رائع جدا وجميل.

كعكة شاي السادة التي يتم تناولها على الإفطار مع الشاي أو الحَلْيب أو العصائر، لأننا نلاحظ أن العديد من الفتيات والنساء مرتبكات من تناول الإفطار، لذلك ننصحك بتناول كعكة الشاي الطرية لأنها غنية بالفِيْتامينات السحرية مثل البيض أو الحَلْيب . لذلك علينا أن نأخذه للاستفادة من قيمته الغذائية الكبيرة الضرورية للجسم.

ألذ أنواع الكيك التي يمكننا تناولها هِيْ كعكة الشاي، حيث يمكننا صنع هذه الكعكة فِيْ المنزل بطريقة بسيطة وسهلة، حيث يمكننا تناول كعكة الشاي مع مشروبات مختلفة تثير شهِيْتنا، ولهذا السبب علينا أن نصنعها هذه الكعكة فِيْ المنزل لأن طريقة عمل هذه الكيكة سهلة وبسيطة فِيْ التحضير ومكوناتها رخيصة بشكل دائم.

المكونات لعمل وصفة كعكة الشاي

ثلاث حبات من البيض.

كوب سكر.

كوب دقيق.

كوب واحد فقط ربع الزيت.

كوب حَلْيب.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكينغ باودر.

ملعقة كبيرة فانيليا.

طريقة عمل وصفة كعكة الشاي