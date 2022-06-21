طريقة عمل أيس كريم النوتيلا سريع التحضير بثلاث مكونات فقط بالمضرب الكهربائي

آيس كريم نوتيلا وهي من ألذ أنواع الآيس كريم وأكثرها سهولة ولذيذة والتي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبثلاثة مكونات فقط باستخدام الخلاط الكهربائي ، كما أنه يفضله الكثيرون ويتميز بكونه مميز وغني ومميز المذاق.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة ، مثل طريقة عمل أصابع الجبن المقلية ، وكذلك بيتزا توست بالخبز المحمص ، وكذلك كعكة الهوس اللذيذة ، وكذلك طريقة تحضيرها. اصنع كنتاكي كرسبي تشيكن ، وسنتعرف على ما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقافني عن كيفية عمل آيس كريم نوتيلا.
مكونات آيس كريم نوتيلا
يتكون هذا الآيس كريم المميز واللذيذ من مكونات بسيطة ومكوناته كالتالي:
- نصف علبة حليب مكثف محلى.
- 500 جرام من كريمة الخفق السائلة أو كوبين من كريمة الخفق.
- كوب شوكولاتة نوتيلا.
كيف تستعد
في هذا المقال سنتعرف من خلال موقع ثقافني على كيفية صنع آيس كريم نوتيلا وكيفية تحضيره على النحو التالي:
- نقوم بتبريد كريمة الخفق السائلة والوعاء الذي نخفق فيه الكريمة جيدًا.
- ثم نخفق الكريمة في الوعاء بالمضرب الكهربائي حتى يتضاعف حجمها ويصبح قوام الكريمة متماسكًا مثل قوام المرينغ.
- ثم نضيف إليها الحليب المكثف المحلى ونقلبهما جيداً مع بعضهما بالملعقة حتى تمتزج الكريمة بالحليب المحلى جيداً.
- بعد ذلك نضيف كوبًا من شوكولاتة النوتيلا ونقلب حتى تمتزج المكونات جيدًا مع بعضها البعض.
- ثم نخلط جميع المكونات جيدًا بالخلاط الكهربائي حتى تصبح جميع المكونات متجانسة وممزوجة جيدًا.
- ثم نضع الآيس كريم في صندوق مستطيل.
- نضع كيسًا بلاستيكيًا فوق الآيس كريم ، ثم نغلق الصندوق بالغطاء ونتركه في الفريزر لمدة 8 ساعات على الأقل.
- ثم يصبح الآيس كريم جاهزًا للأكل ويسعد ويشفى.
- ويمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصلصات اللذيذة والمميزة مثل صوص النوتيلا أو صوص الشوكولاتة البيضاء أو الكراميل.
- كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع المكسرات المفضلة حسب الرغبة مثل رقائق الشوكولاتة أو البندق المطحون.
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