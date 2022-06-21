طريقة عمل أيس كريم النوتيلا سريع التحضير بثلاث مكونات فقط بالمضرب الكهربائي

آيس كريم نوتيلا وهي من ألذ أنواع الآيس كريم وأكثرها سهولة ولذيذة والتي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبثلاثة مكونات فقط باستخدام الخلاط الكهربائي ، كما أنه يفضله الكثيرون ويتميز بكونه مميز وغني ومميز المذاق.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة ، مثل طريقة عمل أصابع الجبن المقلية ، وكذلك بيتزا توست بالخبز المحمص ، وكذلك كعكة الهوس اللذيذة ، وكذلك طريقة تحضيرها. اصنع كنتاكي كرسبي تشيكن ، وسنتعرف على ما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقافني عن كيفية عمل آيس كريم نوتيلا.

مكونات آيس كريم نوتيلا

يتكون هذا الآيس كريم المميز واللذيذ من مكونات بسيطة ومكوناته كالتالي:

نصف علبة حليب مكثف محلى.

500 جرام من كريمة الخفق السائلة أو كوبين من كريمة الخفق.

كوب شوكولاتة نوتيلا.

كيف تستعد

في هذا المقال سنتعرف من خلال موقع ثقافني على كيفية صنع آيس كريم نوتيلا وكيفية تحضيره على النحو التالي: