طريقة عمل الآيس كريم بالشوكولاتة في البيت مثل الجاهز

محبوب الكبار قبل الصغار صيفاً وشتاءً في كل وقتٍ وحين “الآيس كريم” بأطعمته المختلفة والمتنوعة اللذيذة من الآن وصاعداً أصبح بإمكانك تحضيره بالمنزل بمكونات بسيطة وبأقل التكاليف، تابعوا معنا هذه المقالة لنعرض لكم طريقة صنع الآيس كريم بالشوكولاتة ومكوناته وكل ما نحتاجه لتجهيزه بألذ مذاق.

كيفِيْة صنع آيس كريم الشوكولاتة

مكونات آيس كريم الشوكولاتة

2 كوب كبير من الحَلْيب السائل.

140 جرام كريمة خفق.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو.

150 جرام سكر.

ثلاث حبات من صفار البيض.

كيفِيْة صنع آيس كريم الشوكولاتة

صب الحَلْيب السائل فِيْ إناء ساخن، ثم ضعه على نار متوسطة لمدة سبع دقائق، حتى يغلي، ثم اتركه جانبًا حتى يبرد تمامًا.

ضعي الحَلْيب مرة أخرى على النار، ثم أضيفِيْ الكريمة الثقيلة والكاكاو، ثم قلبي بملعقة لمدة خمس دقائق، حتى يذوب الكاكاو واتركيه جانبًا.

اخفقي الصفار بكَمْية السكر بواسطة ملحق المضرب حتى يتكون خليط متجانس، ثم أضيفِيْه إلى خليط الحَلْيب، ثم اخلطيهم بالخلاط لمدة ست دقائق على نار خفِيْفة، حتى يتشكل الآيس كريم.

ضعي الآيس كريم فِيْ إناء بالثلاجة، ثم اتركيه لمدة نصف يوم حتى يتماسك ويصبح آيس كريم الشوكولاتة جاهزًا للتقديم.

طريقة صنع آيس كريم الشوكولاتة بالحَلْيب المكثف

مكونات آيس كريم الشوكولاتة بالحَلْيب المكثف

160 جرام حَلْيب مكثف.

3/4 كوب كاكاو.

كوب كبير ونصف كريمة مخفوقة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقتان كبيرتان من الشوكولاتة السائلة

طريقة صنع آيس كريم الشوكولاتة بالحَلْيب المكثف

اخلطي الكاكاو مع كَمْية الحَلْيب المكثف حتى يذوب ثم اتركيه جانباً.

اخفقي الفانيليا مع الكريمة الثقيلة لمدة ثلاث دقائق، ثم أضيفِيْها إلى خليط الحَلْيب المكثف، ثم اخلطيها حتى يتكاثف المزيج.

اسكبي الآيس كريم فِيْ وعاء ثم ضعيه فِيْ الثلاجة لمدة عشر ساعات حتى يتماسك.

نضع الآيس كريم فِيْ الكؤوس، ثم نزينه بالشوكولاتة، حتى يصبح آيس كريم شوكولاتة الحَلْيب المكثف جاهزا للأكل.

وفي نهاية مقالتنا وبعد توضيح كل ما يخص طريقة تحضير الآيس كريم بالشوكولاتة بكافة مكوناته وتكنيكات عمله الناجحة، نأمل ان تكون قد نالت اعجابكم ورضاكم، زوروا موقعنا عرب اليوم وتابعوا كل ما هو جديد ومفيد.