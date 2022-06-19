طريقة عمل الآيس كريم بخطوات سهلة وبسيطة

مع قدوم الصيف تزداد حاجة الجسم للأشياء الباردة من أجل ترطيب الجسم ، ولا يوجد شيء أفضل من طعم الآيس كريم لترطيب أجسامنا وتجعلنا نشعر بالبهجة والسرور. سنقدم لكم اليوم كيفية صنع الآيس كريم في المنزل بكل بساطة.

كيفية صنع الآيس كريم في الخلاط

المكونات

ربع كوب حليب كامل الدسم.

كوب مكعبات ثلج.

ملعقة صغيرة فانيليا.

4 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض البودرة.

طريقة تحضير الآيس كريم في الخلاط

نحضر الخلاط الكهربائي ثم نضيف الحليب والسكر البودرة والفانيليا.

ثم نخلط المكونات جيداً ونضيف إليها مكعبات الثلج ، ثم نخلط جيداً.

بعد ذلك نحصل على صندوق بلاستيكي ونضع فيه الآيس كريم.

أغلق علبة الآيس كريم جيدًا ثم ضعه في الفريزر لمدة ثلاث ساعات.

بعد التجميد يمكنك استخدام الآيس كريم وتقديمه وتزيينه بالمكسرات وصلصة الشوكولاتة.

طريقة عمل الايس كريم بالماكينة

المكونات

5 أكواب من الحليب كامل الدسم.

2 كوب سكر أبيض بودرة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

12 صفار بيضة في درجة حرارة الغرفة.

2 كوب كريمة.

طريقة تحضير الايس كريم بالماكينة