طريقة عمل الآيس كريم فِيْ البيت بدون حَلْيب مكثف أو كريمة لباني بنكهة الفانيليا و المانجو

كيفِيْة صنع الآيس كريم فِيْ المنزل مع قدوم الصيف، يأكل الكثيرون الطعام البارد والآيس كريم والآيس كريم والعصير، وخاصة الأطفال يطلبون دائمًا شراء الآيس كريم من الخارج، ولأن الأمهات والنساء يهتمون ويرغبون فِيْ الحفظ. صحة أطفالهم من خلال تناول الآيس كريم من الخارج وذلك لأنه يمكن أن يكون ضارًا بسبب إضافة المواد الحافظة والمصنعين، لذلك بدأت الأمهات فِيْ البحث عن طريقة صحية وسهلة وسريعة لصنع الآيس كريم محَلْي الصنع بنكهات مختلفة مع الفانيليا والمانجو بمكونات رخيصة وبسيطة بدون حَلْيب مكثف أو كريمة.

مكونات الآيس كريم فى المنزل

يوجد عدد كبير من الحَلْويات الباردة التي لا يمكن مقاومتها ويتم تناولها فِيْ أوقات مختلفة من الصيف والشتاء، حيث يحبها جميع الأعمار صغارا وكبارا، وهذه الحَلْويات هِيْ مثلجات بجميع أنواعها ونكهاتها وخاصة فِيْ فصل الصيف نحن نأكله كل يوم، لذلك سنقدم لك طريقة صنع الآيس كريم فِيْ المنزل بدون كريمة بنكهات الفانيليا والمانجو المختلفة، المكونات هِيْ

لتر حَلْيب بارد.

كوب حَلْيب مجمد.

3 ملاعق كبيرة حَلْيب بودرة.

2 ملاعق كبيرة نشا.

كوب سكر

2 كوب كريمة شانتيلي الخام.

النكهات

ملعقة كبيرة فانيليا.

كوب قطع مانجو مجمدة.

طريقة الآيس كريم فى المنزل

هناك العديد من الأطعمة والنكهات المختلفة المتوفرة فِيْ السوبر ماركت ومحَلْات الآيس كريم، لكننا حرصنا من خلال موقعنا المتميز على تقديم طريقة تحضير الأنواع والنكهات المفضلة لدى الجميع وهِيْ الفانيليا والمانجو. بعد تطبيق هذه الطريقة لصنع وتذوق الآيس كريم، لن تشتري الآيس كريم من الخارج، خطوات التحضير هِيْ

فِيْ البداية نضع لترًا من الحَلْيب فِيْ وعاء كبير ونضيف 3 ملاعق كبيرة من الحَلْيب المجفف والنشا والسكر.

قلبي هذه المكونات باردة حتى يذوب السكر مع الحَلْيب.

بعد ذلك نضع القدر على نار متوسطة ونستمر فِيْ التقليب حتى تختلط المكونات وتغلي المكونات وستلاحظ أن القوام أصبح كريميًا.

أبعديها عن الحرارة واتركيها تبرد فِيْ الثلاجة.

ثم نحضر وعاء كبير ونضع القشطة وكوب من الحَلْيب البارد ونضربهم بالخلاط الكهربائي لمدة 7 دقائق على الأقل حتى يصبح القوام كريمي.

يُضاف خليط النشا إلى كريمة شانتيلي مع الخفق باستمرار حتى تمتزج المكونات.

ثم الآيس كريم جاهز.

نقسم المزيج إلى نصفِيْن ونضع الجزء الأول مع ملعقة كبيرة من الفانيليا ونخفقهم بالمزيج، ثم نضعهم فِيْ وعاء بلاستيكي، ونغلقه ويوضعون فِيْ الفريزر لمدة 6 ساعات.

آيس كريم مع مانجو، ضعي كوبًا من قطع المانجو المجمدة فِيْ وعاء واخفقي دون إضافة الماء حتى يصبح القوام كريميًا.

ثم نضع المانجو فِيْ مزيج الآيس كريم ونخفق حتى يتجانس.

نضع المزيج فِيْ وعاء محكَمْ الغلق ونضعه فِيْ الفريزر لمدة 6 ساعات، ثم نضعه فِيْ أكواب ونزينه بصلصة الشوكولاتة والبهجة وهنا.

أسرار صنع الآيس كريم فِيْ المنزل

سنقدم لكَمْ بعض النصائح والتعليمات لنجاح تحضير عمل الآيس كريم فِيْ المنزل بحيث يمتد ويظل متماسكاً مثل الجاهز، والنصائح هِيْ

يجب أن يكون الحَلْيب أو الحَلْيب المستخدم فِيْ تحضير الآيس كريم باردًا جدًا.

استخدم كريم شانتيلي عالي الجودة لأن ذلك سيؤثر على نكهة الآيس كريم.

من أهم الأشياء التي يجب مراعاتها عند تحضير الآيس كريم هُو تلبية المعايير للحصول على النتيجة المرجوة.

استخدم كوبًا عاديًا أو كوبًا واحدًا لتحضير المكونات حتى تكون المكونات صحيحة.

إذا أردت تحضير آيس كريم المانجو فعليك تقطيع المانجو إلى مكعبات متوسطة الحجم، وتجميدها حتى تبقى متماسكة، وهذا مهم حتى لا يخرج الماء وقوام الثلج. يصبح الكريم سائلا.

اخفقي قشطة شانتيلي جيداً مع كوب من الحَلْيب المثلج، يجب أن تكون الكريمة سميكة بحيث لا تلتصق بالفواكه.

يمكنك التحكَمْ فِيْ كَمْية السكر التي تريدها، ويمكنك تقليصها.

يمكنك أيضًا استبدال السكر الأبيض بالعسل الأبيض.

ضعي الآيس كريم فِيْ الفريزر لمدة 6 ساعات على الأقل حتى يتجمد.

ايس كريم فراولة

سنوضح لك طريقة أخرى لعمل آيس كريم الفراولة.

المكونات

2 كوب فراولة مجمدة.

5 ملاعق كبيرة من الحَلْيب السائل.

3 ملاعق كبيرة حَلْيب بودرة.

نصف كوب سكر (حسب الرغبة).

3 ملاعق كبيرة من قشطة شانتيلي.

طريقة عمل آيس كريم الفراولة

يعتبر آيس كريم الفراولة من أشهى الأطعمة ونكهات الآيس كريم للجميع وخاصة الأطفال. وذلك لأن الفراولة فاكهة صيفِيْة لذيذة للغاية. من خلال هذا المقال نود أن نقدم لك أكثر من طريقة لعمل الآيس كريم. فِيْ المنزل، وهذه الطريقة من الطرق الصحية وغير المكلفة، وطريقة التحضير هِيْ

فِيْ الخلاط الكهربائي أو الكبة، ضعي 2 كوب من الفراولة المجمدة وأضيفِيْ 5 ملاعق كبيرة من الحَلْيب.

ثم نقوم بضرب الفراولة فِيْ الخلاط الكهربائي حتى تصبح مثل الكريمة، لا تضيف الماء، اضربها بضربات منفصلة لتقطيعها.

ثم أضف الكَمْية المناسبة من السكر إلى الفراولة، 3 ملاعق كبيرة من كريمة شانتيلي، و 3 ملاعق كبيرة من الحَلْيب البودرة.

نخفق هذه المكونات جيدًا حتى تذوب معًا، يجب عليك خفق المكونات حتى تمتزج ويختفِيْ تأثير كريم الشانتيلي مع المكونات، لا تضيف سائلًا لأننا نريد أن يكون القوام كريميًا سميكًا وهذا سيعطي ماتي الآيس كريم

نأتي بعلبة من الآيس كريم ونسكب الخليط فِيْه، ونضعه فِيْ الفريزر لمدة 3 ساعات، ثم نقدمه فِيْ أكواب، ونهتف وهنا.

أسهل طريقة لعمل آيس كريم الشوكولاتة.

نقدم لك أسهل طريقة لعمل آيس كريم الشوكولاتة من المنزل، المكونات هِيْ

نصف كوب حَلْيب مجمد.

2 كوب قشطة شانتا.

نصف كوب حَلْيب مكثف.

ربع كوب شوكولاتة ذائبة.

كيفِيْة صنع آيس كريم الشوكولاتة

من أحَلْى أنواع الآيس كريم ولعشاق الشوكولاتة آيس كريم الشوكولاتة، وهذا النوع من الآيس كريم هُو من أكثر أنواع الآيس كريم طلبًا فِيْ السوبر ماركت والمتاجر، وذلك لأنه يتمتع بنكهة لذيذة ومميزة جدًا، بعد أن قدمنا تعرف على طريقة صنع الآيس كريم فِيْ المنزل بنكهات الفانيليا والمانجو ونقدم لك أيضًا آيس كريم الفراولة، وسنقدم لك أسهل وأسرع طريقة لصنع آيس كريم الشوكولاتة وهِيْ

ضعي كوبين من بودرة الكريمة شانتيلي فِيْ وعاء عميق كبير وأضيفِيْ نصف كوب من الحَلْيب السائل.

ثم نأتي بالخلاط الكهربائي ونخفق كريمة الشانتيلي حتى تتكاثف.يجب أن يكون قوام كريمة الشانتيلي متماسكًا جدًا من أجل نجاح الآيس كريم.

ثم نضيف الحَلْيب المكثف والشوكولاتة المذابة.

لا تحتاج إلى إضافة السكر بهذه الطريقة لأن الحَلْيب المكثف يحتوي على الكثير من السكر ويمكنك إضافة القليل من السكر حسب الرغبة.

تغلب على هذه المكونات حتى تمتزج جيدًا.

ثم نسكب مزيج الآيس كريم فِيْ وعاء محكَمْ الغلق ونضعه فِيْ الفريزر لمدة 6 ساعات، حتى تمتزج المكونات ويمكن إضافة رقائق الشوكولاتة.

ثم نقدمها فِيْ تقديم الأطباق ونزينها بصلصة الشوكولاتة والبهجات وهنا.

صوص الشوكولاتة لتزيين الايس كريم

من أحَلْى الصلصات التي يزين بها الآيس كريم صوص الشوكولاتة، ومكوناتها

كأس حَلْيب؛

ربع كوب ماء.

رشي الفانيليا.

نصف كوب سكر.

2 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

3/4 كوب زيت.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة

صوص الشوكولاتة من أكثر الصلصات التي يطلبها الأطفال والناشئون، والتي تضاف إلى الآيس كريم، لأن هذه الصلصة تقدم بجانب جميع الأطعمة سواء كانت فانيليا أو شوكولاتة أو مانجو أو آيس كريم فراولة. مع الكاكاو فِيْ المنزل، الطريقة هِيْ