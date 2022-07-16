طريقة عمل الارز باللبن السريع على طريقة المطاعم بطعم احَلْى من المحَلْات كريمي و بدون إضافات

تعتمد طريقة صنع بودنغ الأرز السريع على أصوله مثل المطاعم، ففِيْ الصيف نتناول المزيد من الحَلْويات والأطعمة الباردة والخفِيْفة فِيْ المعدة ونعطي حالة من الانتعاش، وهناك العديد من الحَلْويات الباردة التي يمكن تقديمها واحدة من أشهر الحَلْويات المصرية الشهِيْرة جدا هِيْ أروز كون ليتشي أو أرز باللبن وتقدم ساخنة وباردة كَمْا يمكنك إضافة الكثير من الإضافات والصلصات التي تغطي الأرز باللبن لإضفاء نكهة خاصة عليه حيث أنه حَلْوى مغذية للغاية، لأن المكون الرئيسي لها هُو الحَلْيب، ونحن نستهلكها دائمًا فِيْ المطاعم والمتاجر، لذلك يبحث الجميع دائمًا عن طرق وأسرار لتحضيرها من المنزل.
مكونات حَلْيب الأرز السريعة
- نصف كوب أرز مصري.
- لتر من الحَلْيب
- 1/4 كوب سكر أو حسب الرغبة
- 2 كوب ماء
- ملعقة كبيرة من النشا.
- 2 ملاعق كبيرة قشدة.
- 3 ملاعق كبيرة من بودرة كريمة شانتيلي.
- ربع ملعقة صغيرة فانيليا.
كيفِيْة عمل بودنغ الأرز بسرعة
- فِيْ البداية نأخذ وعاء كبير ونضيف كوبين من الماء وعندما يغلي نضيف الأرز المغسول.
- يقلب الأرز فِيْ الماء ويطهى على نار متوسطة حتى يمتص الأرز الماء.
- ثم نضيف الحَلْيب إلى الأرز المسلوق ونخلطهم.
- بعد ذلك نضيف السكر والقشدة والقشدة ونقلب الأرز بهذه المكونات.
- خففِيْ حرارة الأرز وقلبي الأرز كل دقيقة حتى لا يلتصق الأرز بالحَلْيب فِيْ قاع الإناء.
- عندما يبدأ الأرز بالحَلْيب، يصبح قوامه ثقيلاً.
- قلّب ملعقة كبيرة من النشا والفانيليا مع ملعقة كبيرة من الماء حتى يذوب النشا.
- ثم نضيف النشا لبودنج الأرز مع التحريك المستمر حتى يغلي الأرز.
- عندما يصبح قوام الأرز كثيفًا ومناسبًا، ارفع الأرز عن النار.
- ثم نحضر أطباق التقديم ونسكب بودنغ الأرز على الأطباق، ثم نزين بودنغ الأرز بالجوز المسحوق.
- يمكنك تقديم بودنغ الأرز باردًا، ووضع الأطباق فِيْ الثلاجة لمدة نصف ساعة، وستكون طبقة على وجه الأرز، كَمْا هُو الحال فِيْ المتاجر، وسوف يقدمونها لي بصحة وسعادة.
- يمكنك أيضًا وضع بودنغ الأرز فِيْ المقالي ووضع ملعقة صغيرة من الكريمة على جانب المقلاة ووضعها تحت الشواية حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي الفاتح.