طريقة عمل الارز باللبن السريع على طريقة المطاعم بطعم احَلْى من المحَلْات كريمي و بدون إضافات

تعتمد طريقة صنع بودنغ الأرز السريع على أصوله مثل المطاعم، ففِيْ الصيف نتناول المزيد من الحَلْويات والأطعمة الباردة والخفِيْفة فِيْ المعدة ونعطي حالة من الانتعاش، وهناك العديد من الحَلْويات الباردة التي يمكن تقديمها واحدة من أشهر الحَلْويات المصرية الشهِيْرة جدا هِيْ أروز كون ليتشي أو أرز باللبن وتقدم ساخنة وباردة كَمْا يمكنك إضافة الكثير من الإضافات والصلصات التي تغطي الأرز باللبن لإضفاء نكهة خاصة عليه حيث أنه حَلْوى مغذية للغاية، لأن المكون الرئيسي لها هُو الحَلْيب، ونحن نستهلكها دائمًا فِيْ المطاعم والمتاجر، لذلك يبحث الجميع دائمًا عن طرق وأسرار لتحضيرها من المنزل.

مكونات حَلْيب الأرز السريعة

نصف كوب أرز مصري.

لتر من الحَلْيب

1/4 كوب سكر أو حسب الرغبة

2 كوب ماء

ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملاعق كبيرة قشدة.

3 ملاعق كبيرة من بودرة كريمة شانتيلي.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

كيفِيْة عمل بودنغ الأرز بسرعة