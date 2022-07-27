طريقة عمل البسبوبة بالسميد وجوز الهند بالمكسرات فى المنزل بكل سهُولة

البسبوسة من أكثر أنواع الحَلْويات الشرقية والغربية التي يمكن تحضيرها فِيْ المنزل بخطوات سهلة وسريعة، والبسبوسة المصرية، وسنذكر الطرق المختلفة لتحضير البسبوسة.
مكونات صنع البسبوسة بسميد جوز الهند
- ثلاثة أكواب من الحبيبات الناعمة.
- 1 كوب من اللبن.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- 1 كوب سمن سياحي.
- 1 كوب جوز هند.
- 1 كوب سكر.
- شربات.
طريقة التحضير
- نأخذ وعاء ونضع السميد والبيكنج باودر ونخلطهما جيداً.
- نضيف السمن ونخلط جيدا ثم نضيف السكر والفانيليا ونستمر فِيْ الخلط حتى تمتزج المكونات جيدا.
- أضيفِيْ اللبن الرائب وجوز الهند واخلطي جميع المكونات جيدًا.
- نحضر صينية البسبوسة ونحضرها بدهن السمن والدقيق ثم نضع خليط البسبوسة ونضعها فِيْ الفرن على درجة حرارة منخفضة حتى لا تحترق.
- نترك البسبوسة فِيْ الفرن حتى تصبح ذهبية اللون.
- بعد طهِيْها، نسقيها بالشربات ونرشها بجوز الهند ونتركها قليلاً ثم نقطعها ونقدمها جاهزة.
مكونات صنع البسبوسة بالسميد والقشطة
- كوبان من السميد المطحون ناعماً.
- 1 كوب سكر.
- 1 كوب جوز هند.
- 1 كول ميلك لايتنينج.
- 1 كوب زبدة مذابة.
- رشة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز.
- 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- شربات ثقيلة.
- 1 كوب كريمة
طريقة التحضير
- نأخذ وعاء كبير ونضع السكر والحصى والبيكنج بودر وصودا الخبز وجوز الهند والملح ويخلط جيدا.
- نضع السمن عليها ونستمر فِيْ التقليب حتى تمتزج جميع المكونات.
- أضيفِيْ الحَلْيب والقشدة مع التحريك باستمرار حتى تمتزج جيدًا، وضعي الخليط فِيْ صينية معدة مسبقًا.
- نضع الصينية فِيْ الفرن لمدة نصف ساعة على الأقل، ثم نخرجها ونسقيها بالسوربيه وهِيْ ساخنة ونزينها بالجوز أو اللوز ونقدمها جاهزة.
مكونات عمل البسبوسة بالسميد والجوز
- نصف كوب سمن للسياح.
- نصف كوب كاجو مفروم خشن.
- 1 كوب سميد مطحون.
- 1 كوب حَلْيب
- 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- شربات او شراب.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء كبير ونضيف البيكنج بودر والسميد ونقلبهما معا ونضيف الحَلْيب والسمن ونستمر فِيْ التقليب.
- نضع ربع كَمْية المكسرات المفرومة على المكونات ونستمر فِيْ التقليب حتى تمتزج المكونات.
- نحضر صينية محضرة مسبقًا بالدهن والدقيق، نسكب المزيج ونضع المكسرات المفرومة على الوجه.
- نضع الصينية فِيْ الفرن لمدة 10 دقائق على الأقل حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي، ثم نسقيها بالسوربيه ثم نقطعها ونقدمها جاهزة للأكل.