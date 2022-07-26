طريقة عمل البسبوسة بالخطوات من المنزل، البسبوسة هي من اشهر الحلويات العربية المحببة لدى الكثير، فهي حلويات ذات طعم لذيذ وفي نفس الوقت سهلة المكونات والتحضير، يوجد انواع من البسبوسة منها البسبوسة السادة، بسبوسة بالقشطة، او بسبوسة بالمكسرات، وتحاول السيدات دائما ان تغير بالمكونات وان تجرب اضافات جديدة على الحلويات من اجل اعطائها مذاق مميز، وتبحث السيدات المبتدئات عن أسهل الطرق من اجل اعداد البسوبسة وسوف نضيف من خلال العربي اليوم طريقة عمل البسبوسة بالخطوات من المنزل.

كيفية تحضير البسبوسة بالقشطة؟

كوبان من الحبيبات.

كوب زبادي.

نصف كوب سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب سمن.

علبتين من الكريمة.

ربع كوب جوز هند.

فستق مطحون للتزيين.

طريقة التحضير

أولاً، نضيف السمن والسكر إلى وعاء، ثم نخفق بالخلاط الكهربائي حتى يصبح المزيج ناعماً ودسمياً. ثم يضاف الحَلْيب إلى الخليط ويقلب جيداً حتى تصبح المكونات متجانسة. ثم اخلطي جميع المكونات الجافة فِيْ وعاء منفصل، أضيفِيْ السمن إلى الخليط، ثم قلبيهم معًا لعمل خليط ناعم. ثم نترك العجينة فِيْ الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تستريح. ثم نضيف طبقة من العجين فِيْ صينية فرن مدهُونة بكَمْية من الزيت ممزوجة بالطحينة وننشرها جيداً ونضغط عليها حتى تتماسك. ثم نضع صينية الخبز فِيْ فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة حتى تصبح العجينة متماسكة. ثم نضع طبقة من الكريمة فِيْ الوسط، ونضع فوقها طبقة أخرى من العجين مع البسبوسة التي تغطيها جيدًا. ثم نضع طبقة من الفستق المطحون على الوجه للتزيين، ونقطع البسبوسة حسب الرغبة. فِيْ النهاية، نضع صينية البسبوسة تحت شواية الفرن لمدة خمس دقائق، حتى يتحول لون وجهها إلى اللون البني. قبل التقديم بعشر دقائق، يُسكب الشراب على الوجه، ثم يُقدّم مع الحناء والشفاه.

طريقة عمل البسبوسة العادية

المكونات

ربع كوب سكر.

3 أكواب من الحبيبات الخشنة.

مقدار كوب لكن ربع زبادي.

قليل من الملح

نصف كوب جوز هند.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

مقدار كوب وربع زبدة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

شربات باردة.

لوز كامل للتزيين.

نصف كوب لوز مقطع.

طريقة التحضير

نضع اللوز والسكر فِيْ الخلاط ونخلطهما بسرعة متوسطة حتى تحصلي على مزيج ناعم ومتجانس. ثم نضيف السميد والملح والزبدة ونخفق جيدا مرة أخرى. ثم أضيفِيْ جوز الهند مع الزبادي وماء الورد والبيكنج باودر فوقها. ثم أضيفِيْ صودا الخبز إلى الخليط واخلطي مرة أخرى للحصول على خليط متجانس. ثم وزعي عجينة البسبوسة على صينية مع طحينة مفرودة جيداً. ثم نقطع العجينة على الصينية حسب الرغبة، ويفضل أن تكون مربعات، ونضع حبة لوز كاملة فِيْ كل مربع. ثم نضع الصينية فِيْ الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة فقط لتحميرها. ثم نضع الصينية تحت الشواية لبضع دقائق حتى يتحول لونها إلى الأحمر ونخرجها من الفرن. فِيْ النهاية نضع الشراب البارد على البسبوسة الساخنة ونقدمها هنا وعلى الشفاه.

وهكذا نكون قد اشملنا عدة انواع من البسبوسة وطريقة تحضريها ومكوناتها البسيطة المتواجدة في كل منزل، وبامكانك سيدتي باضافة مكونات وتجربة وصفات جديدة لعمل أجمل وألذ الحلويات العربية، ولا تنسي سيدتي عدم الاكثار من الحلويات والسكريات من اجل الحفاظ- على صحة الجسم فان الافراط في اكل الحلويات يضر الجسم.