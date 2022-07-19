طريقة عمل البسبوسة للشيف حسن بمكونات سهلة وبسيطة

البسبوسة من الحلويات الشرقية المحببة عند الكثير نظراً لسهولة تحضيرها وتكلفتها القليلة وقوامها الخفيف والمذاق الرائع الخاص بها، حيث هناك أنواع عديدة منها البسبوسة بالقشطة والبسبوسة بالمكسرات والبسبوسة بالكريمة والبسبوسة السادة وغيرها، مع العلم ان اغلب الامهات يفضلون طريقة الشيف حسن في صناعتها بالمذاق المطلوب لذلك سوف نستعرضها لكم في هذا المقال مع تفاصيل نجاحها.

مكونات صنع البسبوسة بواسطة الشيف حسن

من خلال المكونات التالية يمكنك بسهُولة عمل البسبوسة على طريقة الشيف حسن، ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة، وهذه المكونات على النحو التالي

2 كوب دقيق سميد.

كوب سكر أبيض.

2 كوب زبادي طبيعي.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.

الفستق واللوز للتزيين حسب الرغبة.

كيف تستعد

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل البسبوسة اللذيذة بطريقة سهلة وبسيطة للغاية، وهِيْ من الطرق المهدرة للوقت والاقتصاد فِيْ تحضيرها، وهذه الخطوات هِيْ كالتالي

نحضر وعاء عميق ونضع فِيْه دقيق السميد وجوز الهند والسكر والخميرة، مع رشة بسيطة من الملح، ثم نقلب المكونات جيدًا.

أضف الزبادي وربع كوب من الزيت شيئًا فشيئًا إلى الخليط السابق، ثم اعجنهم جيدًا باليد حتى تحصل على عجينة ناعمة.

نحضر صينية مدهُونة بالسمن، ثم نضع البسبوسة عليها ونسويها جيداً باليد، ثم نقطعها قبل أن تنضج ونضع الفستق فِيْ كل قطعة، للتزيين ثم نترك عشر دقائق للتزيين.

ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضعه فِيْ الصينية لمدة نصف ساعة، حتى ينضج تمامًا ويتحول لون الوجه إلى اللون البني.

بعد النضج نخرجها من الفرن ونرويها على الفور بالسوربيه.

ثم اتركه يبرد وضعه على طبق التقديم.

كيف يعمل الشراب

لعمل الشراب، لا بد من اتباع الخطوات التالية، وهِيْ سريعة وبسيطة، وهِيْ كالتالي

كأس من الماء.

2 كوب سكر.

عصير ليمونة واحدة

ملعقة كبيرة ماء ورد.

كيف تستعد

من خلال الخطوات التالية يتم تحضير الشراب كالتالي

نضع وعاء صغير ونضع فِيْه الماء والسكر مع التحريك جيداً حتى يذوب السكر.

ثم نرفع المزيج على نار عالية حتى الغليان تقريباً، ثم نضيف عصير الليمون وماء الورد مع التحريك جيداً.

استمر فِيْ التقليب حتى يصبح الخليط متماسكًا إلى حد ما.

اتركها تبرد حتى الحاجة.

بعد ان قدمنا لكم طريقة تحضير البسبوسة للشيف حسن مع المكونات اللازمة والتكنيكات التي تساهم في نجاح البسبوسة نشكركم على زيارتكم لموقعنا عرب اليوم وندعوكم لمشاهدة المزيد من المواضيع ذات الصلة وأخرى مفيدة.