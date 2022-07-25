طريقة عمل البطاطس المقلية مثل المطاعم بطعم مقرمش وبدون امتصاص الزيت نهائيا 

طريقة عمل البطاطس المقلية كالمطاعم، تعتبر البطاطس المقلية من أسهل وأسرع الأطعمة، وتحظى بشعبية كبيرة لدى جميع أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال، مما دفع ربات البيوت لتحضيرها كسندويشات للمدرسة أو خلال عدة رحَلْات، أو فِيْ الصيف، حيث يجمعون الرقائق بين شيئين، فهِيْ مفِيْدة ولذيذة، لأنها توفر الطاقة والنشاط، لاحتوائها على فِيْتامين B6 المسؤول عن تقوية جهاز المناعة فِيْ الجسم، بالإضافة إلى فعاليته فِيْ تحسين أداء الجسم. وَظْائِفْ الجهاز الدوري، من خلال زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، كَمْا أنه يمنع أمراض الدماغ مثل الزهايمر والخرف، وسنقدم لك بعض الطرق الصحية لصنع رقائق البطاطس، من أجل الحصول على أقصى استفادة من العناصر الغذائية دون الحاجة إلى لقليها فِيْ كل مرة.

كيف تصنع البطاطس مثل المطاعم

المكونات

4 قطع بطاطس وسط.

كَمْية كافِيْة من الماء.

كوبان من الزيت للقلي.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كيف تصنع البطاطس المقلية مثل المطاعم

قشر البطاطس ثم اشطفها جيدًا تحت الماء الجاري.

قطيعه على شكل أصابع متوسطة السماكة.

ضع كَمْية كافِيْة من الماء فِيْ إناء على نار متوسطة وانتظر حتى يصل الماء إلى نقطة الغليان.

نضع أعواد البطاطس فِيْ الماء المغلي ونتركها لمدة 10 دقائق ثم نرفعها عن النار.

صفِيْ البطاطس جيداً من الماء.

ابدأ فِيْ تحضير الزيت للقلي عن طريق سكبه فِيْ مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

انتظر بضع دقائق حتى يسخن الزيت قليلاً.

ضع قطع البطاطس المسلوقة فِيْ الزيت الساخن وانتظر بضع دقائق ثم اقلبها على الجانب الآخر.

انتظر حتى يصبح الجانب الآخر من البطاطس بنيًا ذهبيًا، ثم ارفعه عن النار على مناشف ورقية (لامتصاص الزيت الزائد).

إليك بعض النصائح والحيل للمساعدة فِيْ جعل طبق البطاطس صحيًا ولذيذًا.

استخدم البطاطا الحَلْوة بدلًا من البطاطس لأن البطاطا الحَلْوة تحتوي على كربوهِيْدرات صحية، والتي بدورها لا تتحول إلى سكر، والذي يخزن فِيْ الجسم على شكل دهُون، وهُو عبء على القلب.

كَمْا أن عملية سلق البطاطس قبل القلي تساعد البطاطس أيضًا على امتصاص كَمْية أقل من الزيت، مما يجعلها صحية ومقرمشة فِيْ نفس الوقت.