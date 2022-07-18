طريقة عمل البيتزا الإيطالي بكل أنواعها

يبحث عدد كبير من النساء عن طرق لعمل البيتزا الإيطالية بأنواعها وبجميع الحشوات، حيث أن البيتزا الإيطالية محبوبة لدى الصغار والكبار، وهذا الطعام من أصل إيطالي متاح للعائلة لتناوله فِيْ جميع الأوقات سواء فِيْ فِيْ الصباح أو على الغداء أو حتى على العشاء، أنواع الخضار التي تفضلها والمتوفرة فِيْ المنزل، بالإضافة إلى إضافة بعض أنواع الجبن حسب الرغبة، ومن هنا نقدم مكونات البيتزا الإيطالية وكيفِيْة تقديمها فِيْ الأسطر القليلة القادمة.

يبحث عدد كبير من النساء عن طرق لعمل البيتزا الإيطالية بأنواعها وبجميع الحشوات، حيث أن البيتزا الإيطالية محبوبة لدى الصغار والكبار، وهذا الطعام من أصل إيطالي متاح للعائلة لتناوله فِيْ جميع الأوقات سواء فِيْ فِيْ الصباح أو على الغداء أو حتى على العشاء، أنواع الخضار التي تفضلها والمتوفرة فِيْ المنزل، بالإضافة إلى إضافة بعض أنواع الجبن حسب الرغبة، ومن هنا نقدم مكونات البيتزا الإيطالية وكيفِيْة تقديمها فِيْ الأسطر القليلة القادمة.

طريقة عمل البيتزا الايطالية

المكونات

2 كوب دقيق.

ملعقة ونصف من البيكينغ باودر سريع التحضير.

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

2 ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

2 ملاعق كبيرة من الحَلْيب المجفف.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ماء دافئ للعجن.

مكونات حشوة البيتزا

صلصة الطماطم جاهزة.

طماطم.

ألوان الفلفل.

نصف كيلو جبن موزاريلا.

جبن رومانو أو بارميزان 125 جم.

شرائح زيتون أسود أو أخضر.

شرائح البصل حسب الرغبة.

زعتر

رَيحان.

طريقة عمل عجينة البيتزا الايطالية

نصل إلى وعاء عميق، نضع الخميرة الفورية والزيت والقليل من الماء الدافئ، وننتظر حتى تغلي الخميرة، ثم نسكب الزيت والملح والدقيق ومسحوق الحَلْيب فِيْها، ونعجن المكونات بإضافة الماء شيئًا فشيئًا. حتى تتبقى عجينة متماسكة، واتركي العجينة لمدة ساعتين على الأقل فِيْ مكان دافئ حتى تتخمر.

طريقة عمل حشوة بيتزا ايطالية

نقطع الفلفل الملون والطماطم والزيتون وشرائح البصل، ويمكن إضافة البسطرمة والسلامي حسب ما لديك فِيْ المنزل، ونضع المكونات فِيْ مقلاة على النار لفترة من الوقت حتى تستقر فِيْ منتصف الطريق، وتكون من الممكن عدم وضع المكونات على النار حسب الرغبة، بدون قطع دجاج مقرمشة أو قطع دجاج بالكاري أو نقانق. حشو البيتزا حسب رغبتك.

بعد أن ترتفع العجينة نمدها على صواني، لكن نضع الدقيق كطبقة عازلة بين العجين والصينية حتى لا تلتصق العجين بالصينية.

نوزع مكونات البيتزا على السطح، ثم أخيرًا نضع جبنة الموزاريلا، ونضغط الجبنة فِيْ الأعلى ثم نضعها فِيْ الفرن حتى تصبح ساخنة ونضع البيتزا على درجة حرارة 200 درجة مئوية من ربع ساعة إلى نصف ساعة حتى نجد أن سطحها قد تحول قليلاً إلى الأحمر ونجد أن جبنة الموزاريلا قد ذهبت وهذا يدل على أن البيتزا قد أكَمْلت تسوية ألف هنا.

هناك طريقة أخرى لتسوية البيتزا، يمكنك وضع العجينة فِيْ وعاء تيفال ووضع جميع المكونات فوقها كَمْا ذكرنا من قبل ووضع الوعاء على نار خفِيْفة والانتظار من ربع ساعة إلى نصف ساعة حتى تنضج ونستقر على جميع الجوانب وفِيْ المرحَلْة الاخيرة نضع جبنة الموزاريلا على سطح البيتزا ثم نضعها فِيْ الفرن لمدة 5 دقائق حتى تذوب الجبنة تماما ثم نخرجها من الفرن

سيدتي، يمكنك أيضًا عمل بيتزا صغيرة بنفس العجينة عن طريق تقطيع العجين إلى كرات صغيرة ثم فردها ووضع المحتويات الأساسية مثل الصلصة والزعتر والريحان، ثم حشو البيتزا المكونة من الخضار وخلطة الجبن . أو وضع اللحم المفروم أو البسطرمة أو السلامي أو النقانق أو الدجاج، مهما كان لديك فِيْ المنزل، فأنت تريد أن تضعه على البيتزا، ومن ناحية أخرى يمكنك وضع حَلْوى على العجين مثل الشوكولاتة المذابة أو القرفة. مع السكر كَمْا تحب يمكنك استخدام العجين بطرق مختلفة وبالعديد من الابتكارات.