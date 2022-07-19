طريقة عمل البيتزا فِيْ الميكروويف خلال 5 دقائق فقط بطعم ولا أروع بمكونات بسيطة

البيتزا من الأكلات السريعة والمحبوبة جداً عند الكثير، هناك طرق مختلفة لتحضيرها بألذ مذاق ولكن اليوم سوف نعرض لكم الطريقة الأمثل لتوفير الوقت والجهد وهي “البيتزا في الميكروويف” حيث انها لا تستغرق أكثر من 5 دقائق فقط والتي تحتاجها الفئة العاملة بالأخص نظراً لضيق وقتهم، تابعوا المقالة لتتعرفوا على مكونات الوصفة وطريقة التحضير.

طريقة عمل البيتزا فِيْ الميكروويف

تكفِيْ هذه الوصفة ما يصل إلى 8 أشخاص، وفِيْ غضون 10 دقائق فقط ستكون جاهزة لجميع أفرادها، وهنا تكَمْن الصحة فِيْ قلوبهم، وإليك مكونات البيتزا فِيْ الميكروويف

400 جرام من عجينة البيتزا المحضرة.

نصف كوب صلصة بيتزا.

نصف كوب فطر مقطع شرائح.

ربع كوب ذرة.

كوب جبن موزاريلا مبشور.

نصف كوب زيتون اسود.

فلفل أحمر مقطع إلى شرائح.

البقدونس المفروم، للتقديم، حسب الرغبة، كَمْا فعلنا فِيْ طريقة تحضير صينية البيتزا فِيْ المنزل خلال 10 دقائق فقط بمكونات سهلة وبسيطة.

كيف تصنع البيتزا فِيْ المنزل

أولاً، يتم دهن العجينة على سطح صلب، ثم يرش بالدقيق ويوضع على صينية مقاومة للميكروويف، مدهُون بقليل من الزيت.

اصنع ثقوبًا قليلة فِيْ العجينة بشوكة طعام، ثم ادهن سطحها بالصلصة.

رتبي الذرة والفطر، ثم رشي الجبن على الوجه وزيني البيتزا برقائق الفلفل الأحمر والزيتون.

تُخبز البيتزا فِيْ الميكروويف لمدة ربع ساعة تقريبًا، وبعد ذلك يتم تقديمها على الفور وهِيْ لا تزال ساخنة، وبذلك نكون قد انتهِيْنا من مقالنا حول كيفِيْة صنع البيتزا فِيْ الميكروويف.

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