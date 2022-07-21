طريقة عمل التونة البيتي بمكونات سهلة وبسيطة ومذاق كالجاهز تمامًا

تمامًا كَمْا تعمل التونة المصنوعة منزليًا، تعتبر التونة من أكثر الأسماك فائدة للأشخاص البالغين والأطفال على حد سواء، حيث تتميز بفوائدها المتعددة، وأهمها غناها بالبوتاسيوم وحمض الفوليك، وهذا من شأنه أن يساعد فِيْ العلاج. من العديد من الأمراض، بما فِيْ ذلك النقرس، ويقلل من الإصابة بالنوبات القلبية والتخثر، ونظراً لأهميته وفوائده العديدة، فإن العديد من النساء يبحثن عن طرق لتحضير التونة فِيْ المنزل لتوفِيْر الكثير من المال. والتأكد من نظافة وسلامة جميع المكونات التي تدخل فِيْ تحضيرها، بعد انتشار الأوبئة والأمراض، وخوف الأمهات من شراء المنتجات من الخارج بسبب عدم اليقين من نظافة وسلامة أطفالهن وأقاربهم.
كيفِيْة صنع التونة محَلْية الصنع
تعتمد ربات البيوت فِيْ الفترة الحالية على تقديم العديد من الأطعمة المتنوعة لأفراد أسرهن لتشجيعهم على تناول الطعام فِيْ المنزل بدلاً من شرائه من الخارج، وتعد التونة من الأطعمة السريعة الغنية بالعديد من الفوائد المفِيْدة فِيْ الأطعمة الغذائية. لأخصائيي الحميات وغيرهم، تحتوي التونة على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد فِيْ حماية الدماغ من العدوى والوقاية من مرض الزهايمر، مما يجعلها مفِيْدة جدًا لكبار السن.
يمكن تحضير التونة بالمكونات التالية
- تونة كبيرة.
- كوبان من الماء المغلي.
- ربع كوب زيت زيتون.
- 2 شريحة ليمون.
- بصل كبير مقطع شرائح.
- ملعقتان كبيرتان من الخل.
- معلقة الكَمْون.
- ملعقة صغيرة ملح.
خطوات تحضير التونة
- فِيْ وعاء، اغسلي التونة جيداً ونظفِيْها من جميع الشوائب، ثم صفِيْها وقطعيها إلى شرائح سميكة.
- ضعي شرائح التونة فِيْ وعاء عميق مع شرائح الليمون والكَمْون وضعي القدر كله على المصفاة.
- تخلط شرائح الليمون مع البصل والخل وتضاف إلى الوعاء مع التونة.
- غطي مصفاة التونة الموضوعة جيداً فِيْ القدر وضعيها على نار خفِيْفة لمدة ساعة حتى تنضج التونة على البخار.
- بعد طهِيْ التونة، تُرفع عن البخار وتترك لتبرد، ثم تُقشر جيداً لإزالة أي عظام.
- ضعي شرائح وقطع التونة المقشرة فِيْ برطمان نظيف، أضيفِيْ الخل وزيت الزيتون وعصير الليمون والملح وقلبي جيداً واحفظيها فِيْ الثلاجة.
- أخرجي التونة لتناولها عند الحاجة وقطعيها بالبصل الأخضر والليمون والسلطات المتنوعة.