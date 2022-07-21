طريقة عمل التونة البيتي بمكونات سهلة وبسيطة ومذاق كالجاهز تمامًا

تمامًا كَمْا تعمل التونة المصنوعة منزليًا، تعتبر التونة من أكثر الأسماك فائدة للأشخاص البالغين والأطفال على حد سواء، حيث تتميز بفوائدها المتعددة، وأهمها غناها بالبوتاسيوم وحمض الفوليك، وهذا من شأنه أن يساعد فِيْ العلاج. من العديد من الأمراض، بما فِيْ ذلك النقرس، ويقلل من الإصابة بالنوبات القلبية والتخثر، ونظراً لأهميته وفوائده العديدة، فإن العديد من النساء يبحثن عن طرق لتحضير التونة فِيْ المنزل لتوفِيْر الكثير من المال. والتأكد من نظافة وسلامة جميع المكونات التي تدخل فِيْ تحضيرها، بعد انتشار الأوبئة والأمراض، وخوف الأمهات من شراء المنتجات من الخارج بسبب عدم اليقين من نظافة وسلامة أطفالهن وأقاربهم.

كيفِيْة صنع التونة محَلْية الصنع

تعتمد ربات البيوت فِيْ الفترة الحالية على تقديم العديد من الأطعمة المتنوعة لأفراد أسرهن لتشجيعهم على تناول الطعام فِيْ المنزل بدلاً من شرائه من الخارج، وتعد التونة من الأطعمة السريعة الغنية بالعديد من الفوائد المفِيْدة فِيْ الأطعمة الغذائية. لأخصائيي الحميات وغيرهم، تحتوي التونة على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد فِيْ حماية الدماغ من العدوى والوقاية من مرض الزهايمر، مما يجعلها مفِيْدة جدًا لكبار السن.

يمكن تحضير التونة بالمكونات التالية

تونة كبيرة.

كوبان من الماء المغلي.

ربع كوب زيت زيتون.

2 شريحة ليمون.

بصل كبير مقطع شرائح.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

معلقة الكَمْون.

ملعقة صغيرة ملح.

خطوات تحضير التونة