طريقة عمل الحواوشى بالمنزل بطريقة سهلة في المنزل، تعتبر أكلة الحواوشى من الاكلات اللذيذة جدا والمفضلة للكبير والصغير، كما أنها أكلة مشهورة بشكل كبير عند الشعب المصري، وهناك الكثير من الطرق لتحضيرها، كما يتم بيعها في المحلات المشويات وعليها طلب بشكل كبير، وسنتطرق بشكل أكبر على طريقة عمل الحواوشى بالمنزل.

طريقة عمل الحواوشى بالمنزل

يعد طبق الحواوشي في البيت من الأطباق المهمة في الكثير من البيوت وخاصة في جمهورية مصر العربية ، وذلك بسبب سرعة عمله ومذاقه الرائع وطريقة عمل الحواوشي بالطريقة المصرية:

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة كبيرة

قطعة فلفل

فلفل حار حسب الرغبة

ملح وفلفل

رشة بهارات لحم

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل

الخبز البلدي

طريقة تحضير الحواوشى بالمنزل

هناك عدة طرق لتحضير الحواوشي ومن أسهل الطرق لتحضيرها وأبرزها والمتعارف عليها:

نبشر البصل بالملح والفلفل وبقية البهارات ونضعه باللحم

نقطع نوعي الفلفل ونضيفهما إلى اللحم

نفتح الخبز من الأمام ونضع كمية من اللحم داخل الرغيف مع انتشاره حتى يملأ الخبز

عندما تنتهي من صنع أرغفة الخبز ، ضع كل رغيف على قطعة من ورق القصدير

سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة وضعي الرغيف على صينية الخبز لمدة 20 إلى 30 دقيقة

قم بإخراج الواشي من الفرن عندما يكتمل نضجه ، ويقدم مع الاستياء والسلطة والسعادة والشفاء ، وهذا ما يسمى قصائد الواشي.

طريقة عمل الحواوشي في الفرن

هناك الكثثير من العائلات تقوم بعمل الحواوشي بالفرن وذلك لأنه يعطي مذاق خرافي جدا، ويخرج بشكل مقرمش وبصورة جذابة جدا:

خبز عادي

نصف كيلو لحم مفروم

قطعتان من البصل المفروم

2 طماطم

2 فلفل أخضر و ملون

قليل من الملح

رشة فلفل أسو

رشة كمون

يرش مسحوق الفلفل الحار حسب الرغبة

كيرت جينجر

نصف ملعقة صغيرة بهارات اللحم

نصف ملعقة صغيرة كزبرة

ملعقة كبيرة خل

2 ملاعق كبيرة سمن

الحواوشي هي أكلة سريعة، وتعد من الأكلات الشعبية في مصر، وهي إنضاج اللحم مع الخبر والبندورة والبصل، وتعد أكلة مفضلة للكبير والصغير، وتتميز بعملها السريع جدا، ومن خلال مقالنا تعرفنا بشكل مفصل حول طريقة عمل الحواوشى بالمنزل.