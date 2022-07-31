طريقة عمل الدجاج الكنتاكي المقرمش وأرز ريزو بكل سهُولة مثل المحَلْات

دجاج كنتاكي هُو طعام شهِيْر لجميع الأطفال والكبار أيضًا، الجميع يريد أن يأكله فِيْ الإجازة والسفر، لكن كل ربة منزل تريد أن تقدم كل ما يحبه أفراد الأسرة بجودة عالية بدلاً من شرائه من المتاجر وجودته غير مضمونة، اليوم سنتخذ طريقة سهلة وباستخدام المكونات المتوفرة فِيْ كل منزل للحصول على أشهى، مقرمش، لذيذ وجودة دجاج كنتاكي المقلي.

مكونات توابل دجاج كنتاكي

دجاج متوسط ​​الحجم.

2 كوب حَلْيب رايب.

ملعقة بابريكا.

ملعقة كبيرة من مسحوق الثوم.

ملعقة كبيرة مسحوق بصل

ملعقة كبيرة فلفل حَلْو

ملح.

مكونات طلاء دجاج كنتاكي

كوب دقيق أبيض.

كأس مرفوع.

ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر.

ملعقة كبيرة من البصل ومسحوق الثوم.

ملعقة بابريكا.

ملعقة ملح

ملعقة كبيرة بهار للدجاج.

كيفِيْة تحضير دجاج كنتاكي

أولاً نقطع الدجاج إلى ثماني قطع ونغسله جيدًا وننقعه فِيْ الماء والخل لمدة ربع ساعة ثم نصفِيْه. فِيْ وعاء كبير، ضعي اللبن الرائب والملح والفلفل الأسود وباقي مكونات الصلصة وقلبي جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس. ضعي قطع الدجاج فِيْ التتبيلة طوال الليل فِيْ الثلاجة. ثانياً، نضع الدقيق والنشا والخميرة والتوابل والبصل والثوم والفلفل الحَلْو والفلفل الحَلْو فِيْ وعاء آخر ونخلط المكونات حتى نحصل على خليط يغطي الدجاج. نحضر قطع الدجاج ونصفّيها من التتبيلة، ثم نضعها فِيْ الخليط لتغطي الدجاج الذي سبق تحضيره.

نعمل على تغطية قطع الدجاج جيداً بخليط الدقيق والنشا قطعة قطعة حتى نفاذ الكَمْية. نضع فِيْ إناء به الكثير من الزيت ونشعل النار، وعندما يصبح الزيت ساخناً، ننزل بقطع الدجاج، ثم نخفض الحرارة قليلاً ونغطي المقلاة. اقلب الدجاج على الجانبين حتى يصبح لونه بنيًا. كرر الخطوة السابقة حتى تنتهِيْ بكَمْية الدجاج. ثم نضع دجاج كنتاكي مطبوخًا ومحمصًا بالفعل على صينية ونضعه فِيْ الفرن لمدة 10 دقائق حتى يصبح مقرمشًا كأنه طازج من المتجر.

ملاحظات لعمل دجاج كنتاكي فِيْ المنزل

أولاً، يجب ترك الدجاج فِيْ التتبيلة طوال الليل أو ثلاث ساعات على الأقل حتى يصبح طعمه لذيذًا. إن وضع دجاج كنتاكي بعد تحميصه فِيْ فرن ساخن لمدة 10 دقائق يجعله أكثر هشاشة. يجب أن يكون الدجاج متوسط ​​الوزن حتى ينضج بسهُولة من الداخل.

المكونات لصنع الأرز مع الريزوتو

2 كوب أرز مصري.

2 كوب ماء

2 ملاعق كبيرة زيت.

2 بصل مقطع.

5 فصوص ثوم مهروسة.

ملعقة كبيرة فلفل حَلْو

ملعقة كبيرة بهار للدجاج.

ملح.

ملعقة صغيرة كاري.

1 ملعقة صغيرة كركَمْ.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة من صلصة الباربيكيو.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

طريقة عمل الأرز بالريزوتو

أولاً نضع الزيت فِيْ وعاء كبير ونقلى فِيْه الأرز بعد غسله جيداً وتصفِيْته. نضيف كل البهارات إلى الأرز والكاتشب، ثم نضيف الماء ونغلي ونقلب جيداً. نخفض الحرارة ويطهى الأرز حتى ينضج بالكامل، ويقدم مع صلصة الباربكيو ودجاج كنتاكي.

مكونات ومكونات كولسلو

يعتبر الكرنب من المقبلات التي يفضلها الجميع لنكهته الرائعة، كَمْا أنه طبق أساسي مع العديد من الوجبات وخاصة دجاج كنتاكي.

2 كوب من الكرنب الأبيض المبشور.

كوب جزر مبشور.

بصلة صغيرة مبشورة.

نصف كوب لبن بلدي.

نصف كوب مايونيز.

ملعقة كبيرة عسل أبيض

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة كبيرة من الخل.

ربع ملعقة صغيرة ملح ناعم.

كيف تستعد