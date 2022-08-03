طريقة عمل الدجاج المقرمش الكنتاكي

يبحث عدد كبير من النساء على الإنترنت عن طريقة صنع كنتاكي كرسبي تشيكن، وهُو منتشر فِيْ عدد كبير من محَلْات البقالة، وهذا الطعام هُو نوع من الوجبات السريعة التي يحبها الأطفال أكثر من الكبار، ومثلكَمْ جميعًا تعرفون أن إعلاناتها منتشرة فِيْ كل مكان سواء على التلفاز أو على مواقع التواصل الاجتماعي، من ناحية أخرى مذاقها لذيذ ولذيذ، ومن هنا نقدم لكَمْ المكونات وطريقة تحضير الدجاج المقرمش مثل المتاجر الصغيرة.

طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش

المكونات

نحضر دجاجة مقطعة إلى 8 قطع.

كوب دقيق أبيض.

2 بيض.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من مسحوق البصل.

ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.

رشة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كَمْون مطحون.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

كنتاكي كريسبي تشيكن توابل



نصنع خليطًا من المكونات التالية

عصير 1 ليمونة.

ملعقة كبيرة زيت ذرة.

2 ملاعق صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملاعق كبيرة من الصلصة العادية أو الحارة حسب الطلب.

نضع الدجاج المفروم فِيْ جميع المكونات المذكورة أعلاه بعد مزجه ونترك الدجاج فِيْ الخليط لمدة يوم كامل فِيْ الثلاجة حتى يشرب الخليط ويذوق طعمه لذيذ، ثم نحضر خليط الطبقة الخارجية التي تجدها مقرمشة ولذيذة .

نخفق البيض ونضيف الفلفل الاسود ثم الخميرة وسنلاحظ انها تغلي ونضع الدقيق ونضع الدجاج المتبل فِيْ الخليط الجديد ونبلله جيدا ونتركه فِيْ البراد لمدة ساعة ثم نضعه فِيْ غلي الزيت حتى ينضج ثم أخرجه من الزيت على منشفة ورقية لامتصاص الزيت المتبقي.

يمكنك أيضًا وضع الكاتشب أو المايونيز أو سلطة الكرنب بجانب دجاج كنتاكي المقرمش، كَمْا تتوفر أيضًا البطاطس اللذيذة التي يحبها الكبار والصغار بجانب هذه الوجبة وسنشرح لك كيفِيْة صنع البطاطس المقلية المقرمشة فِيْ السطور التالية.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة اللذيذة

نحضر البطاطس ونغسلها جيداً ثم نقشرها ونقطعها بأصابع طويلة ثم نضعها فِيْ الماء البارد والخل والملح ونتركها فِيْ الثلاجة لمدة نصف ساعة ونأخذ وعاء من الزيت المغلي ونرشحهم البطاطس جيداً من الماء، ونضعها فِيْ الزيت بحذر وشرط مسبق أن يكون الزيت غزيرًا يغطي البطاطس ويستقر بالطريقة الصحيحة، وعندما يتحول إلى اللون الأحمر، نرفعها عن النار ونقطعها إلى نصفِيْن ونضعها. فِيْ منديل ورقي حتى تمتص الأنسجة الزيت الزائد مع البطاطس ونقدمها بجانب دجاج كنتاكي المقرمش وألف هنا.

طريقة عمل سلطة الملفوف

كولسلو من الأطباق المفضلة لدي عدد كبير من الناس، ويتم تقديمه بشكل أساسي مع الدجاج المقرمش، لذلك نقدم لكَمْ طريقة عمل الكولسلو فِيْ المنزل بأسهل طريقة وبنفس النكهة كَمْا فِيْ المطاعم، وسنقوم بذلك. نوفر لك المكونات وطريقة التحضير فِيْ الأسطر التالية

المكونات

نحضر ملفوفًا صغيرًا ونقطعه إلى شرائح طويلة.

عدد من الجزر ونرعاها.

ربع كوب مايونيز.

نصف بصلة مبشورة ناعما.

3 ملاعق صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة خل أبيض.

نصف كوب حَلْيب كامل الدسم.

ملعقة صغيرة وربع عصير ليمون.

يرش بالملح والفلفل.

كيف تستعد