طريقة عمل الدجاج المقرمش مثل kfc كنتاكي

طريقة عمل الدجاج المقرمش مثل كنتاكي فرايد تشيكن من ألذ طرق طهِيْ الدجاج، لذلك فهُو المفضل لدى كثير من الناس، تحاول ربة المنزل تحضير هذا الدجاج فِيْ المنزل بنفس الطريقة التي يشترونها بها. فِيْ الخارج. ، ويمكن تحضيره بسهُولة باتباع بعض الخطوات التي نذكرها أدناه.

طريقة عمل الدجاج المقرمش مثل كنتاكي كنتاكي

لا يحتاج دجاج كنتاكي محَلْي الصنع إلى مكونات باهظة الثمن، ولكن توجد جميع المكونات فِيْ أي منزل ويتم تحضيرها على النحو التالي

المكونات

دجاجة واحدة مقطعة إلى 8 قطع، ويمكن زيادة العدد حسب الرغبة.

كوب دقيق أبيض.

2 بيض

2 ملاعق صغيرة من مسحوق الخبز.

ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم.

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

ملعقة صغيرة من الكَمْون والزنجبيل والملح ومسحوق البصل والفلفل الحَلْو.

مكونات الصلصة

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

عصير ليمونة واحدة

2 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

2 ملاعق كبيرة من الصلصة ويفضل أن تكون ساخنة أو حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.

كيف تستعد

أحضر كيسًا بلاستيكيًا وضع فِيْه الليمون والخل والصلصة والملح والفلفل الأسود والزيت واخلطهم جيدًا حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها البعض.

نضع قطع الدجاج فِيْ التتبيلة ونتركها فِيْ الثلاجة ليوم كامل حتى يمتص الدجاج نكهة التتبيلة.

فِيْ وعاء، أضيفِيْ البيض والبيكنج باودر واخلطيهم جيدًا.

يتم إحضار وعاء آخر تضع فِيْه الدقيق وجميع البهارات والتوابل التي تحتاجها.

ضعي قطع الدجاج أولاً فِيْ خليط البيض ثم فِيْ خليط الدقيق.

غطي الدجاج بالمزيج بالكامل، ضعيه فِيْ صينية وضعيه فِيْ الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نحضر مقلاة بها الكثير من الزيت ونضعها على النار حتى يسخن الزيت ويوضع الدجاج فِيْها.

يُقلب الزيت فِيْ جميع الاتجاهات ويُزال ويُقدم ساخنًا.

فِيْ نهاية طريقة عمل الدجاج المقرمش مثل مقال كنتاكي كنتاكي، ذكرنا الطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها للحصول على الدجاج اللذيذ واللذيذ، ولكن يجب وضع المكونات بدقة كَمْا ذكرنا، والخطوات الصحيحة. يتم اتباعها أيضًا.