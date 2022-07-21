طريقة عمل الدحدح الفلسطيني بالسميد والقرفة سهل وسريع

فِيْ شهر رمضان والاعياد، يمكنك أن تقدم بشكل واسع فِيْ بلاد العرب، كَمْا أن مكوناتها سهلة وبسيطة، يمكنك تحضيرها فِيْ فترة كافِيْة.

مكونات الدحده الفلسطينية

6 أكواب من الحبيبات الخشنة.

1 كوب سمن مذاب

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 كوب دقيق أبيض.

1 كوب زبادي دافئ.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1 كوب سكر أبيض ناعم.

1 ملعقة كبيرة كركَمْ مطحون.

1 كوب زيت نباتي.

مكونات الحشو

2 كوب من فريك خشن.

نصف كوب زيت نباتي.

نصف كوب سميد مذاب.

2 كوب سكر أبيض ناعم.

2 كوب جوز هند.

2 ملاعق كبيرة من القرفة المطحونة.

1 كوب ماء دافئ للعجين.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع ونضع السميد الخشن والدقيق الأبيض والخميرة الفورية والسكر الأبيض والخميرة الكيماوية والكركَمْ ونقلبها باليد. نضيف السمن المذاب والزيت النباتي ونخلطهما باليد أو فِيْ الخلاط الكهربائي حتى نحصل على عجينة متماسكة، نضيف الزبادي إلى الخليط ونستمر فِيْ التقليب حتى يتماسك. نقسم العجينة إلى نصفِيْن ونتركها ترتاح ونجهز الحشوة بتقريب وعاء ونضع السمن والزيت والسكر الأبيض وجوز الهند والقرفة ونقلب ونضيف الماء حتى تتبقى عجينة متماسكة. نحضر صينية دائرية ونطحنها بالزيت النباتي ونضع العجينة فِيْ النصف الأول. نضعها بالشوكة حتى تتشكل فوق العجين ونتركها فِيْ مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ونقوم بتسخين الفرن على 180 درجة ونضع الصينية فِيْ الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج يأخذ اللون الذهبي ونتركه حتى يبرد ونأخذ الأطباق ونقدمها.

مكونات صينية الحَلْبة

2 كوب سميد ناعم.

2 كوب دقيق.

3 أرباع كوب زيت زيتون.

2 ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة سكر.

2 ملاعق كبيرة من الحَلْبة.

قطر مستعدة.

طريقة التحضير