طريقة عمل الدوناتس الهش بمكونات بسيطة وسهلة أحَلْى من محَلْات الحَلْواني

حَلْو الكعك من الحَلْويات ذات النكهة اللذيذة وتتميز بقوامها الهش ونكهتها المختلفة التي تجذب الناس، كَمْا تشتهر بشكلها الجميل والمميز الذي يجعل الكثير من الناس يفضلون تناولها، طريقة التحضير بسيطة ويحبها الجميع يمكن من المنزل تحضيره فِيْ المنزل بدلاً من شراء الأطعمة الأخرى التي لا نعرف مصادرها وطريقة تحضيرها. ولضمان سلامة الأسرة، سنتعلم من خلالها. موقع ثقافني الإخباري، عني طريقة عمل الكعك الهش بمكونات بسيطة أحَلْى من المجهزة.

مكونات الدونات المقرمشة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة، وهِيْ كالتالي

1 كوب حَلْيب دافئ.

2 ملاعق كبيرة خميرة.

نصف كوب سكر.

ربع كوب زبدة سائلة.

ربع كوب زيت.

بيضة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

قليل من الملح

6 أكواب دقيق.

شوكولاتة بيضاء سائلة.

نحاس للتزيين.

كيف تستعد

فلنلتقي طريقة تحضير الدونات المقرمشة بطريقة سهلة وبسيطة فِيْ المنزل وهِيْ كالتالي –

نحضر وعاء متوسط ​​ثم نضع الحَلْيب والماء والخميرة والسكر والبيض ونخلط جيدا. ثم أضيفِيْ كوبًا من الدقيق مع التحريك باستمرار بملعقة خشبية حتى تمتزج المكونات ويثخن الخليط فِيْ القوام. ثم نترك الخليط يتخمر لمدة نصف ساعة، ثم نضيف الزبدة والفانيليا مع التحريك المستمر. ثم نضيف باقي الدقيق ورشة ملح ونستمر فِيْ العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمة يسهل تشكيلها. تُغطى العجينة بكيس بلاستيكي، ويُترك لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. ثم افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، مع الحرص على عدم نثر الدقيق كثيرًا. ثم نقطع العجينة بقطاعة دونات أو قاطعة دائرية متوسطة، ونصنع ثقبًا صغيرًا فِيْ المنتصف حتى يصبح مثل الدائرة. نغطي قطع العجين بكيس بلاستيكي حتى يتضاعف حجمها، ثم نأخذ مقلاة بالزيت الدافئ ونضع قطع العجين ونقلب حتى تختمر وتتضاعف فِيْ الحجم وتتحول إلى اللون البني. نزيل القطع من الزيت ونضعها على ورق المطبخ ونتركها حتى تبرد تمامًا، ثم نزينها بالشوكولاتة ونضعها فِيْ طبق التقديم.

نصائح لعمل الكعك فِيْ المنزل

هناك بعض النصائح البسيطة التي سنعرفها أدناه