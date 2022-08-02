طريقة عمل الرقاق الطري وإعداد فطائر بطاطس منه

كيفِيْة صنع التورتيلا اللينة فِيْ هذا المقال نقدمه لك بكل تفاصيله، كَمْا نقدم لك حشوة ممتازة لرقائق التورتيلا، والتي يمكننا من خلالها تحضير التورتيلا المحشو بالبطاطس وأي نوع من أنواع الجبن. ولكي تكون وجبة رخيصة خالية من اللحوم وتعتبر مناسبة للسحور، اقترب مَوعِد صيام يوم عاشوراء.

مكونات التورتيلا الطرية والحشو بالصلصة

3 أكواب ونصف دقيق.

كوب ونصف ماء.

ملعقة صغيرة ملح.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

4 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة ماء

ملح وفلفل أسود.

زعتر أو زعتر

كيفِيْة صنع التورتيلا اللينة

عجينة التورتيلا بسيطة للغاية، نخلط الدقيق مع الملح، ثم نضيف الطحين إلى الماء فِيْ وعاء عميق ونخلطهم.

ثم نضع الزيت ونعجن التورتيلا لمدة 4 دقائق. ثم اترك العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق على الأقل.

فِيْ غضون ذلك، يمكننا تحضير حشوة البطاطس للإمبانادا التي سنذكرها.

بعد أن تتماسك العجينة، قطّعيها إلى كرات صغيرة.

مدّد كل كرة من العجين على عصا طحين حتى تصبح رفِيْعة جدًا.

توضع كل صفِيْحة تورتيلا فِيْ مقلاة ساخنة على النار حتى تظهر فقاعات هُواء، اقلبها على الجانب الآخر وأبعدها عن النار.

ضعيها على طبق وغطيها بورق زبدة حتى تصبح التورتيلا طرية، وهكذا مع كل العجين.

مكونات حشوة البطاطس لفطائر التورتيلا

من 5 إلى 6 قطع بطاطس مسلوقة.

2 قطعة بصل.

البقدونس الطازج المفروم.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر أو الزعتر.

ملح وفلفل أسود.

3 ملاعق كبيرة زيت.

كيف تعمل فطائر البطاطس الطرية

نضع الزيت فِيْ مقلاة على النار ويوضع فوقها حَلْقات البصل مع التحريك حتى يذبل البصل ويدخل مرحَلْة الترسيب.

ثم تُهرس البطاطا المسلوقة جيداً، ثم نضعها على البصل.

يضاف الملح والفلفل والبهارات والزعتر والبقدونس الطازج. قلب المزيج على النار لفترة حتى تمتزج المكونات، ثم ارفعه عن النار.

تحضير الصلصة عن طريق خلط صلصة الطماطم مع ملعقة كبيرة من الماء والملح والفلفل والزعتر.

دهن كل صفِيْحة من التورتيلا بكَمْية من الصلصة، ثم ضعي كَمْية من حشوة البطاطس وأغلقها.

ضعي ملعقة كبيرة من السمن فِيْ قدر على نار عالية، ثم ضعي كعكة التورتيلا مع البطاطس حتى تحمر من الجانبين وكرر ما سبق بالكَمْية كاملة.

وهكذا تعلمنا كيفِيْة صنع التورتيلا اللينة فِيْ المنزل بسهُولة وكذلك تحضير الكعك بحشوة البطاطس اللذيذة.