طريقة عمل الروج الثابت فِيْ البيت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100%

تلجأ جميع النساء والفتيات إلى استخدام أحمر الشفاه بجميع تدرجاته، سواء فِيْ المنزل أو فِيْ الخارج، لما يتمتع به أحمر الشفاه من جاذبية وأنوثة. خامات طبيعية تحافظ على الشفاه وتعطيها مظهرًا حيويًا وجذابًا، مما يوفر المال والوقت فِيْ البحث عن الأنواع المناسبة من أحمر الشفاه التجاري.

كيفِيْة صنع أحمر خدود ثابت فِيْ المنزل

المكونات

ملعقة كبيرة بنجر.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحَلْو.

كَمْية كافِيْة من الماء.

كيف تستعد

نبش البنجر بمبشرة يدوية فِيْ وعاء بحجم مناسب.

نضيف القليل من الماء إلى البنجر المبشور، ثم نضع القدر على النار.

انتظر حتى تصل إلى درجة الغليان.

نبدأ بإضافة زيت اللوز الحَلْو وزبدة الشيا والفازلين إلى خليط البنجر مع التحريك باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات.

ارفعي المزيج عن النار وانتظري حتى يبرد قليلاً.

نبدأ بتمرير المكونات إلى الخلاط الكهربائي، لخلط المكونات، حتى نحصل على مزيج متماسك من القوام.

قم بإفراغ الخليط الناتج فِيْ حاويات صغيرة محكَمْة الإغلاق.

نحافظ على العبوات فِيْ الثلاجة طوال الليل.

وبالتالي، فإن أحمر الشفاه جاهز للاستخدام.

طريقة أخرى لصنع Fixed Rouge فِيْ المنزل

3 ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

أي أحمر خدود قديم (حسب تفضيلاتك).

كيف تستعد