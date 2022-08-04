طريقة عمل الروج الثابت فِيْ البيت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100%

تتعرض الشفاه للتشقق من الخارج وجفاف من الهُواء، وهناك بعض أنواع الشفاه الحساسة التي تتأثر بسرعة بالعوامل الخارجية، لذلك تستخدم معظم الفتيات ألوانًا مختلفة من أحمر الشفاه لتلوين الشفاه وإخفاء هذه التشققات، لكنها مصطنعة يجعل أحمر الشفاه الشفاه أسوأ نتيجة احتوائها. تحتوي على مكونات صناعية ضارة، وهِيْ باهظة الثمن وتتطلب مبالغ طائلة لشرائها، لذلك تبحث الفتيات عن طريقة لصنع أحمر الشفاه الطبيعي. مما يساعد على ترطيب الشفاه ويخفِيْ التشققات والجلد الميت الذي يتراكَمْ على الشفاه من الخارج، لذلك سوف نستعرض كيفِيْة صنع أحمر الشفاه الطبيعي.

كيفِيْة صنع أحمر خدود ثابت فِيْ المنزل

تتنوع ظلال أحمر الخدود الطبيعي، وتختار كل فتاة أحمر الخدود المناسب لها بناءً على لون بشرتها.إن عمل أحمر الخدود الطبيعي فِيْ المنزل يساهم فِيْ التوفِيْر ويساعد فِيْ القضاء على التشققات وترطيب بشرة الشفاه. إنها أكثر إشراقًا وجمالًا، مكونات أحمر الخدود بسيطة ومعظمها متوفر فِيْ المنزل، ومكونات عمل أحمر الخدود الطبيعي هِيْ توفِيْر ما يلي.

المكونات

نصف ملعقة زيت زيتون.

نصف ملعقة زيت جوز هند.

قطرات من ألوان الطعام المرغوبة.

كيفِيْة تحضير Fixed Rouge فِيْ المنزل

أحمر الخدود من أدوات المكياج الأساسية لجميع الفتيات، حيث ترغب الفتيات فِيْ تجميل مظهرهن الخارجي، لذلك يضعن كريم الأساس وأحمر الشفاه، لكن أحمر الخدود الاصطناعي يؤثر على الشفاه لأنه غالي الثمن، ويمكن صنع أحمر الخدود الطبيعي فِيْ المنزل بالزيتون . الزيت الذي يساهم فِيْ ترطيب بشرة الشفاه، وكذلك زيت جوز الهند الذي يعطي الشفاه نعومة ولمعان فائقين، كَمْا يساهم تلوين الطعام فِيْ تلوين لون الشفاه، ويمكن تحضير أحمر الشفاه الطبيعي باتباع التالية.