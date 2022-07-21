طريقة عمل الريش الضاني بخطوات سهلة وبسيطة للجميع للتناول على الغداء

تعتبر ريش الضأن وهُو من الاكلات الشعبية لكل الناس ويتم اعداده فِيْ جميع المناسبات وخاصة فِيْ ايام عيد الأضْحَى ويتميز هذا الطبق بمذاق لذيذ ورائحة جذابة وله فوائد كثيرة للجسم وخاصة لمن يقوم به لا يعاني من بعض الأمراض، ويتم تحضيره بعدة طرق مختلفة، كل طريقة أحَلْى ولذيذ أكثر من غيرها. إذا قمت بوضع جميع المكونات والتوابل اللازمة فِيْه، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على جميع مكونات صنعه. ريش الضأن ويعرف خطوات عمله بالتفصيل وبطريقة سهلة وبسيطة لجميع المشاهدين.

مكونات صنع ريش الضأن.

مكونات العمل ريش الضأن من المكونات الرخيصة المتوفرة فِيْ كل الأماكن سنتعرف عليها وهِيْ كالتالي –

كيلو ريش خروف.

بصل مقطع.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

كوب بطاطس مقطعة.

رأس ثوم مبشور

عصير ليمون.

ربع كوب خل.

ملح وفلفل أسود حسب الحاجة.

مكونات الصلصة

ربع كوب خل.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

بصل مقطع.

ملعقة كبيرة صوص.

ربع كوب زيت زيتون.

ملعقة كبيرة دبس رمان.

ربع كوب عصير ليمون.

ملعقة صغيرة من إكليل الجبل.

كيف تستعد

سوف نتعلم طريقة بسيطة للعمل. للأقلام سيحبها الجميع على النحو التالي –