طريقة عمل الريش الضاني بخطوات سهلة وبسيطة للجميع للتناول على الغداء

تعتبر ريش الضأن وهُو من الاكلات الشعبية لكل الناس ويتم اعداده فِيْ جميع المناسبات وخاصة فِيْ ايام عيد الأضْحَى ويتميز هذا الطبق بمذاق لذيذ ورائحة جذابة وله فوائد كثيرة للجسم وخاصة لمن يقوم به لا يعاني من بعض الأمراض، ويتم تحضيره بعدة طرق مختلفة، كل طريقة أحَلْى ولذيذ أكثر من غيرها. إذا قمت بوضع جميع المكونات والتوابل اللازمة فِيْه، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على جميع مكونات صنعه. ريش الضأن ويعرف خطوات عمله بالتفصيل وبطريقة سهلة وبسيطة لجميع المشاهدين.
مكونات صنع ريش الضأن.
مكونات العمل ريش الضأن من المكونات الرخيصة المتوفرة فِيْ كل الأماكن سنتعرف عليها وهِيْ كالتالي –
- كيلو ريش خروف.
- بصل مقطع.
- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- كوب بطاطس مقطعة.
- رأس ثوم مبشور
- عصير ليمون.
- ربع كوب خل.
- ملح وفلفل أسود حسب الحاجة.
مكونات الصلصة
- ربع كوب خل.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم
- بصل مقطع.
- ملعقة كبيرة صوص.
- ربع كوب زيت زيتون.
- ملعقة كبيرة دبس رمان.
- ربع كوب عصير ليمون.
- ملعقة صغيرة من إكليل الجبل.
كيف تستعد
سوف نتعلم طريقة بسيطة للعمل. للأقلام سيحبها الجميع على النحو التالي –
- فِيْ البداية، يتم غسل الريش جيدًا بالماء والملح، ويقطع إلى نصفِيْن ويجفف تمامًا.
- نحضر وعاء ونضع فِيْه مكونات الصلصة وهِيْ الثوم المفروم والبصل والصلصة والخل وعصير الليمون.
- يضاف زيت الزيتون ودبس الرمان وإكليل الجبل ويخلط جيدا حتى يمتزج.
- يُتبّل الريش بالخليط ويُترك فِيْ الثلاجة لليوم التالي.
- سخني مقلاة كبيرة بالقليل من الزيت واقلي الريش حتى يتغير لونه.
- نأخذ وعاء ونضع فِيْه البطاطس المقطعة وشرائح البصل والثوم المفروم.
- ثم نضيف زيت الزيتون وعصير الليمون والخل وتخلط جميع المكونات وتتبل بالملح والفلفل الأسود.
- نحضر الصينية ونضع عليها خليط الخضار ونضع اللحم فوقها ونضع نصف كوب ماء دافئ.
- نغطي الصينية بورق الألمنيوم ونضعها فِيْ الفرن على حرارة 200 درجة لمدة ساعة حتى تنضج تماما.
- قم بإزالة الورق وضع الصينية أسفل الرف قليلاً حتى يتحول إلى اللون الأحمر.
- ثم نقدم الأكل الساخن بالآلاف هنا والشفا.