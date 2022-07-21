طريقة عمل الزلابية بطعم لذيذ وشهِيْ بكل التكات لنجاحها

تعتبر كرات اللحم من الحَلْويات المشهُورة جدا فِيْ العديد من الدول العربية والتي نالت إقبالا كبيرا على استهلاكها من قبل الكبار والصغار على حد سواء، وتتميز هذه الحَلْوى بطعمها اللذيذ الذي لا يقاوم بإضافة بعض النكهات مثل السكر والعسل والشوكولاتة وغيرها. هذا حسب الرغبة ترغب العديد من الأمهات فِيْ معرفة طريقة سهلة لعمل الزلابية فِيْ المنزل بدلاً من شرائها خارج المنزل، لذلك قررنا تعريفهن بطريقة سهلة للغاية لصنعها فِيْ المنزل من خلال مقالتنا.

مكونات لصنع كرات اللحم

باستخدام المكونات التالية، يمكنك صنع كرات اللحم بسهُولة ؛ وهِيْ طريقة سهلة للغاية ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة، وهذه المكونات هِيْ التالية

كوب دقيق أبيض منخول للحَلْويات.

ملعقة كبيرة سكر أبيض.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

نصف كوب ماء دافئ حسب الحاجة.

نصف ملعقة كبيرة نشاء.

نصف ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.

الكثير من الزيت للقلي.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كيف تستعد

من خلال الخطوات التالية، يمكنك بسهُولة عمل الزلابية من خلال خطوات بسيطة ؛ لا يتطلب الكثير من الوقت والجهد، والطريقة كالتالي

نحضر وعاءًا عميقًا ونجمع المكونات معًا، ثم نضيف إليها الماء الدافئ تدريجيًا، حتى نحصل على القوام المطلوب للعجين.

غطي العجينة بكيس بلاستيكي وقطعة قماش، واتركيها فِيْ مكان دافئ حتى ترتفع جيداً لمدة نصف ساعة.

ضعي الزيت فِيْ مقلاة عميقة كبيرة.

ضعي صحنًا بكَمْية قليلة من الزيت ثم اغمسي الملعقة التي ستضعين فِيْها كرات اللحم.

ثم اصنعي كرات صغيرة من العجين بإحدى يديك.

باليد الأخرى، خذي ملعقة صغيرة وابدئي فِيْ غمسها فِيْ الطبق الصغير وقطعي بها كرات العجين.

ضعي كرات اللحم فِيْ الزيت الساخن مع التحريك جيدًا حتى يصبح لونها بنيًا متوسطًا.

ثم ضعي كرات اللحم فِيْ مصفاة لمدة 10 دقائق حتى تبرد.

ثم تُعاد كرات اللحم إلى الزيت لمواصلة التحمير.

ثم نضع كرات اللحم مباشرة فِيْ القطر البارد.

ثم تقدم على طبق التقديم.

نصائح لنجاح عجين الزلابية

عند صنع الزلابية فِيْ المنزل يجب اتباع بعض التعليمات، حتى نحصل على عجينة ناجحة، ما عليك سوى اتباع الآتي