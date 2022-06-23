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طريقة عمل السمبوسة في البيت بمكونات بسيطة

كتب العرب اليومفي آخر تحديث

تعتبر السمبوسة من أشهر المقبلات في المطابخ الإفريقية والعربية ، لأنها تستهلك كمية كبيرة من الطعام في الاحتفالات خاصة في رمضان ، لأنها لذيذة للغاية ، ويمكن تحضيرها مقلية أو محمصة بدون زيت في محشي بالفرن ومحشو بالجبن والبازلاء والدجاج واللحوم وغيرها من الحشوات الرائعة. لذلك ، سنقدم لكم اليوم كيفية صنع السمبوسة.

طريقة عمل عجينة السمبوسة

مكونات عجينة السمبوسة

  • 450 جرام دقيق.
  • ملعقتان صغيرتان من الحليب البودرة.
  • 2 ملاعق صغيرة من النشا.
  • عشرين غراماً من السكر.
  • عشرة غرامات من مسحوق الخبز.
  • ملعقة كبيرة من الحلبة.
  • 250 مل من الماء الفاتر.
  • 50 مل من زيت الذرة.

طريقة تحضير عجينة السمبوسة

  • اخلطي الحليب المجفف مع الدقيق والسكر والنشا والحبة السوداء والبيكنج باودر والماء وزيت الذرة جيدًا في وعاء الخلط حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • غطي العجينة واتركيها لمدة نصف ساعة حتى ترتخي وتتخمر ، ثم قسميها إلى قسمين واتركيها على صينية مسطحة لمدة عشر دقائق.
  • افردي جزأين من العجين بواسطة شوبك ، ثم قطعيهما إلى مستطيلات حتى تصبح عجينة السمبوسة جاهزة للحشو.

طريقة عمل السمبوسة بالبازلاء واللحم المفروم

مكونات السمبوسة بالبازلاء واللحم المفروم

  • 500 جرام سمبوسة جاهزة.
  • ربع كيلو لحم مفروم.
  • كوب ونصف من البازلاء.
  • ثلث كوب كبير من البصل المبشور.
  • ملعقة كبيرة صوص.
  • كوب صغير من شرائح الفلفل الحلو.
  • نصف ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.
  • ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.
  • ملعقة صغيرة ملح.
  • سبعة جرامات من الفلفل الأسود.
  • كوب صغير من الماء.

طريقة تحضير السمبوسة بالبازلاء واللحم المفروم

  • يتبل اللحم المفروم بالملح والتوابل والفلفل الأسود والبصل والقرفة والفلفل الأخضر جيدًا.
  • نضع اللحم المتبل في قدر على نار متوسطة ، ثم نتركه حتى ينضج قليلاً ، ثم نضيف الصلصة والبازلاء والماء ونقلبهم.
  • اتركي الخليط على النار حتى يجف الماء ويصبح خليط اللحم جاهزًا للاستخدام.
  • وزعي خليط اللحم بالتساوي فوق عجينة السمبوسة الجاهزة ، ثم لفها كالمعتاد ، ثم ضعيها في زيت القلي واتركيها على نار متوسطة حتى تنضج السمبوسة مع البازلاء واللحم المفروم.

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