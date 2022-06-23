طريقة عمل السمبوسة في البيت بمكونات بسيطة

تعتبر السمبوسة من أشهر المقبلات في المطابخ الإفريقية والعربية ، لأنها تستهلك كمية كبيرة من الطعام في الاحتفالات خاصة في رمضان ، لأنها لذيذة للغاية ، ويمكن تحضيرها مقلية أو محمصة بدون زيت في محشي بالفرن ومحشو بالجبن والبازلاء والدجاج واللحوم وغيرها من الحشوات الرائعة. لذلك ، سنقدم لكم اليوم كيفية صنع السمبوسة.
طريقة عمل عجينة السمبوسة
مكونات عجينة السمبوسة
- 450 جرام دقيق.
- ملعقتان صغيرتان من الحليب البودرة.
- 2 ملاعق صغيرة من النشا.
- عشرين غراماً من السكر.
- عشرة غرامات من مسحوق الخبز.
- ملعقة كبيرة من الحلبة.
- 250 مل من الماء الفاتر.
- 50 مل من زيت الذرة.
طريقة تحضير عجينة السمبوسة
- اخلطي الحليب المجفف مع الدقيق والسكر والنشا والحبة السوداء والبيكنج باودر والماء وزيت الذرة جيدًا في وعاء الخلط حتى تحصلي على خليط متجانس.
- غطي العجينة واتركيها لمدة نصف ساعة حتى ترتخي وتتخمر ، ثم قسميها إلى قسمين واتركيها على صينية مسطحة لمدة عشر دقائق.
- افردي جزأين من العجين بواسطة شوبك ، ثم قطعيهما إلى مستطيلات حتى تصبح عجينة السمبوسة جاهزة للحشو.
طريقة عمل السمبوسة بالبازلاء واللحم المفروم
مكونات السمبوسة بالبازلاء واللحم المفروم
- 500 جرام سمبوسة جاهزة.
- ربع كيلو لحم مفروم.
- كوب ونصف من البازلاء.
- ثلث كوب كبير من البصل المبشور.
- ملعقة كبيرة صوص.
- كوب صغير من شرائح الفلفل الحلو.
- نصف ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.
- ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- سبعة جرامات من الفلفل الأسود.
- كوب صغير من الماء.
طريقة تحضير السمبوسة بالبازلاء واللحم المفروم
- يتبل اللحم المفروم بالملح والتوابل والفلفل الأسود والبصل والقرفة والفلفل الأخضر جيدًا.
- نضع اللحم المتبل في قدر على نار متوسطة ، ثم نتركه حتى ينضج قليلاً ، ثم نضيف الصلصة والبازلاء والماء ونقلبهم.
- اتركي الخليط على النار حتى يجف الماء ويصبح خليط اللحم جاهزًا للاستخدام.
- وزعي خليط اللحم بالتساوي فوق عجينة السمبوسة الجاهزة ، ثم لفها كالمعتاد ، ثم ضعيها في زيت القلي واتركيها على نار متوسطة حتى تنضج السمبوسة مع البازلاء واللحم المفروم.
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