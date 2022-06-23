طريقة عمل السمبوسة في البيت بمكونات بسيطة

تعتبر السمبوسة من أشهر المقبلات في المطابخ الإفريقية والعربية ، لأنها تستهلك كمية كبيرة من الطعام في الاحتفالات خاصة في رمضان ، لأنها لذيذة للغاية ، ويمكن تحضيرها مقلية أو محمصة بدون زيت في محشي بالفرن ومحشو بالجبن والبازلاء والدجاج واللحوم وغيرها من الحشوات الرائعة. لذلك ، سنقدم لكم اليوم كيفية صنع السمبوسة.

طريقة عمل عجينة السمبوسة

مكونات عجينة السمبوسة

450 جرام دقيق.

ملعقتان صغيرتان من الحليب البودرة.

2 ملاعق صغيرة من النشا.

عشرين غراماً من السكر.

عشرة غرامات من مسحوق الخبز.

ملعقة كبيرة من الحلبة.

250 مل من الماء الفاتر.

50 مل من زيت الذرة.

طريقة تحضير عجينة السمبوسة

اخلطي الحليب المجفف مع الدقيق والسكر والنشا والحبة السوداء والبيكنج باودر والماء وزيت الذرة جيدًا في وعاء الخلط حتى تحصلي على خليط متجانس.

غطي العجينة واتركيها لمدة نصف ساعة حتى ترتخي وتتخمر ، ثم قسميها إلى قسمين واتركيها على صينية مسطحة لمدة عشر دقائق.

افردي جزأين من العجين بواسطة شوبك ، ثم قطعيهما إلى مستطيلات حتى تصبح عجينة السمبوسة جاهزة للحشو.

طريقة عمل السمبوسة بالبازلاء واللحم المفروم

مكونات السمبوسة بالبازلاء واللحم المفروم

500 جرام سمبوسة جاهزة.

ربع كيلو لحم مفروم.

كوب ونصف من البازلاء.

ثلث كوب كبير من البصل المبشور.

ملعقة كبيرة صوص.

كوب صغير من شرائح الفلفل الحلو.

نصف ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.

ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

ملعقة صغيرة ملح.

سبعة جرامات من الفلفل الأسود.

كوب صغير من الماء.

طريقة تحضير السمبوسة بالبازلاء واللحم المفروم