طريقة عمل الشاورما السوري وعيش الصاج والتوميه فِيْ البيت زي أشهر المحَلْات السورية

طريقة عمل الشاورما السورية، هِيْ نوع من المأكولات المشهُورة فِيْ دول الشرق الأوسط، وتعود أصولها إلى بلاد الشام والإمبراطورية العثمانية، وهِيْ عبارة عن قطع لحم رفِيْعة جدًا وصغيرة، ويمكن أن تكون دجاج، لحم بقر، لحم ضأن أو الجمل، ويتم تقديمه فِيْ مطاعم مخصصة للوجبات السريعة.

طريقة عمل شاورما سوري

أولا المكونات

نصف كيلو صدور أو أفخاذ مخلية من العظم.

علبة زبادي.

ملعقة كبيرة دبس رمان.

ملعقة صلصة الطماطم

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة كبيرة من صلصة الصويا

فصوص ثوم مفرومة.

ثانياً البهارات.

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة كبيرة كاري.

نصف ملعقة كبيرة كركَمْ.

ملعقة صغيرة كَمْون.

نصف ملعقة قرفة.

نصف ملعقة كبيرة جوزة الطيب.

مرق الدجاج حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من مسحوق البصل.

ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.

كيفِيْة تتبيل الشاورما فِيْ المنزل

ضعي وعاء اللبن فِيْ وعاء. ونضع الزيت والخل والكاتشب وجميع البهارات فوقها. ثم نضع صلصة الصويا والدبس وفصوص الثوم. تخلط جميع المكونات جيدا. بحيث يصبح الخليط سميكًا نوعًا ما. يمكن إضافة القليل من الماء مع التحريك الجيد. حتى التجانس التام لجميع المكونات. ثم ضعي شرائح الدجاج فِيْ هذا الخليط. يقلبون جيدا. يتم تغطيتها بشكل جيد. ثم ضعيها فِيْ الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل حتى يمتص الدجاج التتبيلة. ثم نضع وعاء على النار ونضيف ملعقتين من الزيت. وانزل بالدجاج واقلبها حتى يجف الماء ويجف. ثم ادخل الفرن تحت الشواية وخذ اللون من فوق.

يعيش الصاج فِيْ المنزل

احصل على كوبين من الدقيق. نضع ملعقة كبيرة من مسحوق الحَلْيب، ورشة ملح، قليل من السكر وملعقتين صغيرتين من الزيت. ثم يتم عجنها بالماء الدافئ حتى تصبح العجينة لزجة. وبدأنا فِيْ تقطيعه إلى كرات صغيرة. واتركيه لمدة 10 دقائق. ثم يتم تقويمه باستخدام قوس ونشاب. افردي العجين حتى يصبح رقيقًا جدًا. ثم ضعيها فِيْ مقلاة على نار متوسطة. بحيث يأخذ اللون فقط ولا يترك على النار لفترة طويلة. ثم نمررها عبر قطعة قماش مبللة ونغطيها جيدًا حتى تصبح ناعمة.

طريقة عمل الكتاب

أولا المكونات

علبة زبادي.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

كوب فقط ربع زيت.

فصوص ثوم مفرومة.

كاس من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقتان كبيرتان من الخل.

الطريقة الثانية

نحضر وعاء صغير ونضع ملعقتين نشاء وكوب ماء. يتم حَلْها جيدًا. ثم نضعها على النار حتى يتكون خليط سميك. اتركه يبرد تمامًا ثم ضعه فِيْ الخلاط. ويضاف الزبادي والثوم والملح والخل. يمتزجان جيدا. وتنزل بالزيت واحدا تلو الآخر. مع الخلط المستمر مع الخلاط. وضربهم جيدًا حتى يصبحوا متجانسين تمامًا.