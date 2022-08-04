طريقة عمل الشيش طاووق الأصلي مثل المطاعم من المنزل لذيذ وطري بخطوات بسيطة

طريقة عمل شيش طاووق الاصلي كالمطاعم من اشهى و اشهى الوصفات التي سنتناولها فِيْ المطاعم و المحَلْات و يمكن تحضيرها باللحم و تقطيع الدجاج و كلتا الطريقتين لذيذة جدا، لكننا أردنا تقديم طريقة عمل شيش طاووق بالدجاج بتتبيل سهل وسريع ولذيذ جدا. تضفِيْ على قطع الدجاج طعمًا مميزًا جدًا ونكهة تجعلها طرية من الداخل تمامًا مثل المطاعم، وهِيْ من الوصفات التي يمكنك تحضيرها فِيْ التجمعات والمناسبات والسفر لأنها من الوصفات السريعة واللذيذة جدًا الوصفات. ولا تستغرق الكثير من الوقت أثناء تحضيرها، وسوف نزودك بالخطوات الخاصة بكيفِيْة التحضير شيش طاووق بالدجاج.

مقادير شيش طاووق

شيش طاووق من أحَلْى الوصفات وألذها، سريعة وغنية ولذيذة جدا، يحبها الأطفال والكبار، يمكنك تحضيرها بقطع من الدجاج أو قطع اللحم، وهِيْ أيضا وصفة مغذية جدا، إضافة الخضار التي زيادة قيمة الطعام يمكنك تناوله مع المكرونة بالصلصة أو مع الخبز حسب رغبتك وسنقدم لك توابل رائعة، مكوناتها هِيْ

كيلو ورك منزوع العظم كوب زبادي.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق البصل.

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة كبيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

رشة هِيْل مطحون.

نصف ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة كبيرة بابريكا.

3 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة خل.

بصل.

بصل. طماطم مقطعة.

فلفل ملون.

طريقة عمل شيش طاووق

من أفضل الوصفات السريعة واللذيذة جدًا التي يمكن تحضيرها وتقديمها فِيْ الاجتماعات والرحَلْات هِيْ الشيش طاووق، حيث أن هذه الوصفة من أكثر الوصفات استخدامًا فِيْ المطاعم والمحَلْات التجارية، وذلك لأنها تستخدم توابلًا خاصة تجعل الدجاج شيش طاووق طري ولذيذ جدا وسنطلعك على اسرار تحضيره بتتبيلة خاصة لذلك فالطريقة هِيْ