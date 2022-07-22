طريقة عمل العصيدة العمانية باللبن والشوفان فى المنزل

تشتهر العصيدة فِيْ كل دول الوطن العربي ككل لجمال مذاقها وطعمها اللذيذ. يتم تقديم العصيدة كوجبة رئيسية فِيْ المناسبات والحفلات، لكن مكونات العصيدة تختلف من بلد إلى آخر، لذلك سنتعلم اليوم كيفِيْة صنع العصيدة فِيْ المنزل.

مقادير عصيدة الأرز باللبن

1 كوب أرز مصري.

3 أكواب حَلْيب سائل.

1 كوب كريمة

3 ملاعق كبيرة نشاء.

6 أكواب ماء.

1 كوب سكر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونغسل الأرز جيداً وننقعه لمدة 10 دقائق ونصفِيْه من الماء ونغليه بكَمْية من الماء على نار خفِيْفة لمدة ربع ساعة. نحضر وعاء صغير ونذوب النشا فِيْ الماء البارد ونتأكد من نضج الأرز ونضيف الحَلْيب والسكر والقشدة والنشا ونقلب. ونترك العصيدة لمدة 5 دقائق على نار هادئة، ونأخذ أطباق التقديم ونضع العصيدة بالحَلْيب والأرز ونزينها بالمكسرات ونقدمها.

مكونات دقيق الشوفان

نصف كوب من دقيق الشوفان جاهز للطهِيْ.

2 كوب ماء

1 كوب ونصف حَلْيب سائل.

2 ملاعق كبيرة من السكر حسب الرغبة.

نص ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

القرفة عنصر اختياري.

فواكه مجففة للتزيين.

كسرة الجوز للتزيين.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع الشوفان والماء ونضيف الحَلْيب السائل والسكر والقرفة ونضعها على النار ونضعها على نار متوسطة. نقوم بتقليل الحرارة بعد الغليان ونترك العصيدة على نار خفِيْفة مع التحريك من وقت لآخر حتى تثخن المكونات حتى تصل إلى سمك متوسط. نحضر أطباق التقديم ونضع العصيدة على الأطباق ونقدمها ونزينها بالمكسرات والفواكه.

مقادير العصيدة العمانية

3 أكواب دقيق.

2 كوب سكر.

لتر ونصف من الماء.

1 ملعقة صغيرة ونصف زعفران.

نصف كوب ماء ورد.

سمن بلدي للتزيين.

طريقة التحضير