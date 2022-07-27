طريقة عمل الغريبة الناعمة بقوام دائب أجمل من محَلْات الحَلْواني

تعتبر كائن فضائي وهِيْ من أجمل أنواع الحَلْويات التي تقدم فِيْ المناسبات ويفضل كثير من الناس تناولها، كَمْا أنها ذات مذاق شهِيْ ولذيذ وقوام ناعم يجعل الكثير من الناس يرغبون فِيْ تناولها، وهِيْ معروفة بجمالها ناعم و مزين بالجوز و الفستق الحَلْبي و هُو من ألطف الحَلْويات التي تحضرها كثير من النساء فِيْ المنزل بدلا من شرائها فِيْ الخارج بأسعار مرتفعة و هِيْ من أجمل المخبوزات التي تباع فِيْ الخارج و يفضلها كثير من الناس شرائها بأسْعَار غالية فهِيْ تحتوي على بعض المكونات التي تعطي الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة وتعطي شعوراً بالطاقة والحيوية لفترة طويلة، وذلك بفضل احتوائها على كَمْية كافِيْة من السكريات التي يوفرها الجسم، وسوف نتعلم من خلال موقع ثقافني الإخباري، عني طريقة عمل غريبة معتدلة بنكهة حكاية خرافِيْة أحَلْى من المخبوزات بكل سهُولة فِيْ المنزل.

مكونات خفِيْفة ذات مفعول غريب

يحتوي على بعض المكونات البسيطة التي سنقدمها لكَمْ اليوم وهِيْ كالتالي –

كوب سكر بودرة كوب سمن مجمد. 2 كوب دقيق أبيض. بيضة. رشة صغيرة من القرفة المطحونة. الفستق للتزيين نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضر

سنتعرف على طريقة تحضير الزبدة الطرية ذات القوام طويل الأمد وهُو أحَلْى من المعجنات بخطوات بسيطة وهِيْ كالتالي –

نحضر الخلاط الكهربائي ونضيف السكر والسمن ونخفقهم جيدا حتى يصبح القوام كريما خفِيْفا.

ثم نضيف البيض والفانيليا والقرفة مع الخفق باستمرار حتى تصبح ناعمة ورقيقة.

ثم نضيف الدقيق شيئًا فشيئًا ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وسلسة يسهل تشكيلها.

نأخذ صينية ونشكل العجينة عليها على شكل كرات متوسطة الحجم، ثم نضغط عليها قليلاً ونضع الفستق فوقها.

نشغل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركه يسخن، ثم نضع الصينية فِيْ الفرن ونتركها حتى تنضج تماما.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماما، ثم نضع الشحم على طبق التقديم و الف صحة وهنا.

نصائح عند صنع كائنات فضائية اسفنجي

هناك بعض النصائح البسيطة التي يجب معرفتها عند صنع المخبوزات اللينة فِيْ المنزل، مثل ما يلي