طريقة عمل الفخدة الضاني فِيْ المنزل بطعم تقديمها بالمطاعم الكبيرة

يعتبر فخذ الخروف من أشهر الأطباق التي يحبها المصريون ويحبها الكبار والصغار على حد سواء، قم بإعدادها وإضافة اللمسات السحرية التي تجعلها لذيذة.
مكونات صنع أفخاذ الضأن فِيْ المنزل
- فخذ خروف كاملة
- · نصف كوب زيت
- كوبين من الزبادي
- عشرة فصوص من الثوم
- خمس ملاعق كبيرة من الخل الأبيض
- ملعقة صغيرة فلفل أسود
- نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
- ثلاث ملاعق كبيرة من الكزبرة الناعمة
- أربعة تروس أسنان
- ملح حسب وزن اللحم.
كيفِيْة صنع أرجل الضأن فِيْ المنزل
- أولاً نشطف اللحم جيداً بالماء، ثم نأخذ الخلاط الكهربائي ونضيف الزيت والخل والثوم واللبن ونخلط جيداً.
- ثم نقوم بعمل شقوق وثقوب فِيْ الفخذ ونتبّلها جيدًا باللبن والثوم.
- غطي الفخذ وضعيه فِيْ الثلاجة لمدة 24 ساعة على الأقل حتى يمتص التتبيلة.
- ثم نطحن بهارات الفلفل الأسود والقرفة والكزبرة والقرنفل فِيْ مطحنة التوابل حتى تصبح ناعمة.
- ثم نوزعها جيداً على الفخذ، ثم نلف الفخذ جيداً بورق زبدة، ثم نلفها بورق ألمنيوم ونغلقها جيداً ونأخذ صينية كبيرة ونضع فِيْها الفخذ ونتركها لمدة ساعة حتى تصبح يمتص تماما.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نضع الفخذ على الرف الأول للفرن ونتركه لمدة نصف ساعة، ثم نخفض الحرارة قليلاً ونحرك الفخذ إلى الرف الأوسط ونتركه لمدة نصف ساعة. ثلاث ساعات ونصف أو ساعة لكل كيلو من الفخذ حسب الوزن.
- نخرج الفخذ من الفرن ونكشفه عن الورق ونختبر استواءه من الداخل.
- نضع الأفخاذ تحت الشواية فِيْ الفرن ونقلبهم من جميع الجهات حتى يتلون.
- نزيل الفخذ ونغطيه لمدة ربع ساعة ونقدمه.