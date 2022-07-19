طريقة عمل الفخدة الضاني فِيْ المنزل بطعم تقديمها بالمطاعم الكبيرة

يعتبر فخذ الخروف من أشهر الأطباق التي يحبها المصريون ويحبها الكبار والصغار على حد سواء، قم بإعدادها وإضافة اللمسات السحرية التي تجعلها لذيذة.

مكونات صنع أفخاذ الضأن فِيْ المنزل

فخذ خروف كاملة

· نصف كوب زيت

كوبين من الزبادي

عشرة فصوص من الثوم

خمس ملاعق كبيرة من الخل الأبيض

ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

ثلاث ملاعق كبيرة من الكزبرة الناعمة

أربعة تروس أسنان

ملح حسب وزن اللحم.

كيفِيْة صنع أرجل الضأن فِيْ المنزل