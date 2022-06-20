طريقة عمل الفطاير التركي الهشة بمكونات من مطبخك

الفطائر التركية هي الفطائر المشهورة في المطبخ التركي وتتميز بسهولة التحضير والتحضير. طعمها لذيذ وسهل الهضم. تتميز الفطائر التركية بأنها هشة مثل القطن. يتم تقديم الفطائر التركية مع العديد من الحشوات مثل حشو الجبن أو حشوة اللحم المفروم أو حشوة الدجاج. يمكنك تقديم الفطائر التركية على الإفطار أو كمقبلات للغداء. أو يمكنك تقديمها لأطفالك كوجبة مدرسية مميزة ، واليوم سنوفر لك كل خطوات عجينة الفطيرة التركية بطريقة سهلة وبسيطة لتنفيذها بكل بساطة.
طريقة عمل الفطائر التركية بالجبن
المكونات
- 2 كوب دقيق أبيض لجميع الأغراض.
- ملعقة ونصف من السكر الأبيض.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- 2 ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.
- ربع كوب زيت زيتون.
- كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف كوب بقدونس مفروم.
- فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة ، مفروم.
- نصف كيلو جبن موزاريلا.
- ربع كوب سمسم.
طريقة تحضير الفطائر التركية بالجبن
- في وعاء عميق نضيف الدقيق المنخل والخميرة والسكر والملح.
- ثم نضيف لهم زيت الزيتون والحليب الدافئ ، ثم نعجن العجينة جيداً باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- ثم نغطي العجينة ونتركها في مكان جاف ودافئ حتى تتخمر لمدة نصف ساعة.
- ثم نقسم العجين إلى كرات صغيرة بعد التخمير.
- في وعاء عميق ، أضيفي جبن الموزاريلا والبقدونس المفروم والفلفل الأخضر المفروم.
- نخلط المكونات جيداً ، ثم نأخذ كرة عجين ونفردها.
- ثم نضيف حشوة الجبن فوق العجينة ونغلق العجينة بطبقة عجين أخرى فوقها.
- نحضر جميع الفطائر ونأخذ صينية خبز ونشحمها بقليل من الزيت.
- نضع الفطائر في الصينية ونرشها ببذور السمسم ونضعها في فرن محمّى مسبقًا.
- نضع الفطائر على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة عشرين دقيقة على الرف الأوسط.
- ثم نطفئ الفرن ونشعل الشواية على الفطائر لمدة خمس دقائق حتى تتلون.
- يتم تقديم الفطائر التركية ساخنة مع كوب من الشاي.
- يمكنك استبدال حشوة الجبن بأي حشوة أخرى تحبها ، مثل حشوة الدجاج ، وحشوة اللحم المفروم ، وخلطة الجبن.
التعليقات