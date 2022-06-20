طريقة عمل الفطاير التركي الهشة بمكونات من مطبخك

الفطائر التركية هي الفطائر المشهورة في المطبخ التركي وتتميز بسهولة التحضير والتحضير. طعمها لذيذ وسهل الهضم. تتميز الفطائر التركية بأنها هشة مثل القطن. يتم تقديم الفطائر التركية مع العديد من الحشوات مثل حشو الجبن أو حشوة اللحم المفروم أو حشوة الدجاج. يمكنك تقديم الفطائر التركية على الإفطار أو كمقبلات للغداء. أو يمكنك تقديمها لأطفالك كوجبة مدرسية مميزة ، واليوم سنوفر لك كل خطوات عجينة الفطيرة التركية بطريقة سهلة وبسيطة لتنفيذها بكل بساطة.

طريقة عمل الفطائر التركية بالجبن

المكونات

2 كوب دقيق أبيض لجميع الأغراض.

ملعقة ونصف من السكر الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

2 ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب زيت زيتون.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف كوب بقدونس مفروم.

فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة ، مفروم.

نصف كيلو جبن موزاريلا.

ربع كوب سمسم.

طريقة تحضير الفطائر التركية بالجبن