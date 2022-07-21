طريقة عمل الفطير الشرقي بالسجق زي المطاعم وبدون عجن وفرد بعجينة الجلاش

تعتبر طريقة صنع المعجنات الشرقية من أشهر طرق المطبخ المصري، خاصة فِيْ الأرياف والقرى، حيث يعود تاريخها إلى قدماء المصريين. حيث وجد رسومات على جدران المعابد تدل على ذلك، حيث قدموها للآلهة كقربان لعبادتهم، ووجد نقش فِيْ قبر رخميرة وزير من عهد الملكين أمنحتب الثاني وتحتمس الثالث. . من حيث الشكل والمحتوى، يمكن أن يتكون من عجين أو يمكننا استبداله بالجلاش، أو حتى التورتيلا الطرية.

طريقة عمل الكيك الشرقي

أولا المكونات

رول جولاش (حوالي نصف كيلو) جولاش عبارة عن عجينة فِيْلو.

نصف كوب زبادي.

1/2 كوب حَلْيب دافئ.

نصف كوب زبدة مذابة أو سمن.

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.

نصف ملعقة كبيرة سكر.

ملح 1/2 ملعقة صغيرة.

ثانياً مكونات حشوة السجق

ربع كيلو كوريزو.

البصل المتوسط.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

عدد 2 فلفل ملون حسب التوافر.

الفلفل الواقي.

رشة فلفل أسود.

قليل من الملح

ملعقة كبيرة كاتشب أو صوص.

كوب جبن موزاريلا وجبنة رومي وجبنة شيدر مبشورة. كَمْية ونوع الجبن حسب الذوق والرغبة.

زيتون شرائح حسب الرغبة.

فطيرة كوريزو محَلْية الصنع

طريقة

نقطع السجق إلى قطع مناسبة.

نضع المقلاة على النار ونضيف القليل من الزيت. حتى ساخنة.

نضع النقانق فِيْ المقلاة ونقلب حتى يصبح لونها بنيًا جيدًا.

يتبل النقانق بالفلفل والملح ويضاف القليل من الماء.

نضع البصل المفروم فِيْ مقلاة مع قليل من الزيت ونقليه جيداً.

يضاف الفلفل الحَلْو المفروم إلى البصل على النار ويقلب.

أضف المكونات إلى السجق على نار خفِيْفة.

ونضع عليهم بعض الكاتشب.

ثم ضعي القليل من الماء واتركيها على النار لمدة ربع ساعة.

لعمل الكيك

ضعي الزبدة والحَلْيب واللبن وقليل من الملح والسكر والخميرة فِيْ وعاء عميق فِيْ حمام ماري (تسخينه قليلاً على حرارة غير مباشرة).

ثم اخلطيها جيدًا حتى تصبح مثل الكريمة.

ندهن صينية بالسمن ونضع 4 أو 5 طبقات من الزبدة، نوزع كل طبقة بخليط الزبدة واللبن. بحيث تواجه الطبقات بعضها البعض وتترك حواف الورق خارج الدرج، وهُو أكبر من الدرج.

ثم نضيف الحشوة فِيْ المنتصف ونضع الجبن معها.

ثم توضع طبقة من الجلاش وتوضع حواف الجلاش على الحشوة. بحيث يتم تغطيتها بالكامل.

ونضع باقي خليط الزبادي ونضيف جبنة الموزاريلا وشرائح الزيتون على وجه الكيك.

تُخبز العجينة فِيْ فرن محمّى على أعلى درجة حرارة حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً من الأعلى والأسفل. وهِيْ تقطع وتتقدم ألف هنا.

ملحوظة