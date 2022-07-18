طريقة عمل الفول المدمس الأحمر الكهرمان زي الزبدة مثل العربيات

كيفِيْة صنع الفاصوليا الحمراء التي تسعى معظم النساء إلى معرفتها لصنع أفضل أنواع الفاصوليا للحفاظ على صحة الأسرة ونظافتها، حيث يمكن أن تستفِيْد منها لاحتوائها على بروتينات مفِيْدة للجسم ولها استخدامات عديدة. إما على شكل فول أو محضر حسب الرغبة أو البصارة وهُو من الأطباق الشعبية، وهذا ما سنقدمه لكَمْ بكل تفاصيله ومكوناته، وإليكَمْ الطريقة بالتفصيل.

كيفِيْة صنع الفاصوليا الحمراء

هناك العديد من الطرق لصنع الفول العريض ولكل شخص طريقته الخاصة، ولهذا نقدم لك طريقة بسيطة لعمل أفضل أنواع الفول بجميع أسراره ومكوناته، وإليك الطريقة على النحو التالي

مكونات

نصف كيلو فول.

ربع كوب عدس أحمر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة كركَمْ.

ليمون صغير.

دقيق معلق كبير.

كيف تستعد

اغسل الفول جيدًا.

نقع الفاصوليا طوال الليل.

ضعي الفاصوليا فِيْ القدر أو دماسة وضعي 3/4 حبات فِيْ الماء وضعيها على النار.

نضع الفول والعدس والفلفل الحَلْو والكركَمْ ونصف ليمونة.

قم بسد السعة أو الدم واتركه ليغلي على نار عالية، ثم اتركه ينضج مثل نار الشمعة الهادئة.

اتركيه على نار خفِيْفة حتى ينضج

بعد أن تنضج الفاصوليا، نضيف ملعقة كبيرة من الدقيق ونذوبها فِيْ الماء، ثم نضعها فوق الحبوب.

دعها تغلي ثم أطفئها وقدمي بالحنينة والشفاه.

طريقة عمل الفول بالطحينة

تعتبر طريقة غمس الفول بالطحينة من الطرق المفضلة لدى الجميع، لذلك نقدم لكَمْ طريقة عمل أفضل أنواع الفول بالطحينة والخل بكل تفاصيله ومكوناته على النحو التالي

مكونات

علبة فاصوليا مطبوخة.

2 ملاعق كبيرة دقيق.

نصف ملعقة صغيرة كَمْون.

ملعقة كبيرة ملح.

ثوم مفروم.

نصف ملعقة كبيرة خل.

نصف ليمونة.

أرسل ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كيف تستعد

حضري الطحينة أولاً ثم ضعيها فوق الفول.

نأخذ وعاء ونضع الطحينة فِيْه ثم نضع الخل ونقلب ثم الليمون ونحرك جيدا.

يضاف الماء لتخفِيْف الطحينة وجعلها سائلة قليلاً.

نضع الملح والكَمْون والفلفل الأسود فِيْ الطحينة ويقلب جيدا.

ثم نضع مقلاة على النار ونضيف القليل من الزيت ونضع الفول فِيْ الأعلى ونتركه يغلي.

أطفئي النار وضعي الطحينة المحضرة بالملعقة فوق الفول.

يقلب الطحينة مع الفول جيدًا ويقدم الفاصوليا ساخنة.

هناك العديد من الطرق لصنع الفاصوليا العريضة، بما فِيْ ذلك الفاصوليا العريضة الحمراء، ونوفر لك طريقتين لصنع أشهى وألذ أنواع الفول بنكهات مختلفة عن بعضنا البعض.