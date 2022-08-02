طريقة عمل القرص الفلاحى الطريه برائحة زمان على أصولها هشة وخفِيْفة مثل الأفران والمخابز

الديسكو الفلاحي، الجميع من الكبار والصغار يحب أكل المعجنات والوجبات الخفِيْفة وكذلك المشروبات الساخنة والباردة، لقد تربينا جميعًا على تناول الديسكو الفلاحي الذي كان يحضره الأمهات والأجداد، ويتميز هذا النوع من المعجنات بطعمه اللذيذ والشهِيْ. رائحة لذيذة تشحذ شهِيْتك، ومازالت كل الأمهات تبحث عن طريقة العمل الأصلية قرص زراعي ناعم بأسلوب الوقت وسر قوامه الناعم والهش من الداخل، هذا ما سأقدمه لكَمْ فِيْ الخطوات.

مكونات القرص الزراعي الناعم

من أغنى وألذ أنواع الباستا التي اعتدنا تحضيرها فِيْ كل موسم صيفِيْ وشتاء هُو قرص الفلاح الناعم، لقد تعلمنا جميعًا تناول هذا القرص اللين، ويمكن تقديمه بمفرده أو محشوًا ويمكنك ملؤه مع الجبنة أو العجين أو نوضحها بالشكل الذي تفضله، وسنقدم لك طريقة تحضيرها لنبدأ بالمكونات

2 كوب دقيق.

قليل من الملح

2 ملاعق كبيرة من الكريمة (يمكنك استبدال الزبادي).

ملعقة صغيرة خميرة.

نصف كوب سمن.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف كوب حَلْيب للعجن (يمكن زيادته أو إنقاصه حسب نوع الدقيق).

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