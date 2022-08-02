طريقة عمل القرص الفلاحى الطريه برائحة زمان على أصولها هشة وخفِيْفة مثل الأفران والمخابز

الديسكو الفلاحي، الجميع من الكبار والصغار يحب أكل المعجنات والوجبات الخفِيْفة وكذلك المشروبات الساخنة والباردة، لقد تربينا جميعًا على تناول الديسكو الفلاحي الذي كان يحضره الأمهات والأجداد، ويتميز هذا النوع من المعجنات بطعمه اللذيذ والشهِيْ. رائحة لذيذة تشحذ شهِيْتك، ومازالت كل الأمهات تبحث عن طريقة العمل الأصلية قرص زراعي ناعم بأسلوب الوقت وسر قوامه الناعم والهش من الداخل، هذا ما سأقدمه لكَمْ فِيْ الخطوات.
مكونات القرص الزراعي الناعم
من أغنى وألذ أنواع الباستا التي اعتدنا تحضيرها فِيْ كل موسم صيفِيْ وشتاء هُو قرص الفلاح الناعم، لقد تعلمنا جميعًا تناول هذا القرص اللين، ويمكن تقديمه بمفرده أو محشوًا ويمكنك ملؤه مع الجبنة أو العجين أو نوضحها بالشكل الذي تفضله، وسنقدم لك طريقة تحضيرها لنبدأ بالمكونات
- 2 كوب دقيق.
- قليل من الملح
- 2 ملاعق كبيرة من الكريمة (يمكنك استبدال الزبادي).
- ملعقة صغيرة خميرة.
- نصف كوب سمن.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- نصف كوب حَلْيب للعجن (يمكن زيادته أو إنقاصه حسب نوع الدقيق).
كيفِيْة تحضير القرص المرن الزراعي
- قبل البدء فِيْ تحضير القرص، نقوم بإذابة جميع المكونات الجافة قبل البدء فِيْ العجن حتى يصبح العجين خفِيْفًا ورقيقًا.
- بعد ذلك نحضر وعاء كبير ونضع السكر والخميرة وربع كوب ماء دافئ.
- قلبي هذه المكونات جيدًا حتى يذوب السكر مع الخميرة.
- ثم ننتقل إلى وعاء آخر ونضع الدقيق المنخل والملح والسمن البلدي أو الزبادي ونخلط هذه المكونات حتى تمتزج ويصبح الخليط مثل حبيبات الرمل.
- ثم تضاف الخميرة إلى خليط الدقيق بالتدريج مع التحريك ثم يضاف الحَلْيب.
- نبدأ بعجن قرص الفلاح الناعم باليد أو فِيْ كبة ونضيف القليل من الماء الدافئ حتى تكفِيْ العجينة.
- يفضل أن تعجن العجينة لمدة 10 دقائق على الأقل.
- توضع العجينة فِيْ وعاء كبير وتغطى وتترك حتى ترتفع وتتضاعف فِيْ الحجم.
- ثم نقوم بتشكيل أقراص من نفس الحجم ووضعها على صينية الخبز المدهُونة بالزبدة.
- اترك مسافة بين كل قطعة حتى لا تلتصق ببعضها البعض.
- ثم نضع الصينية فِيْ الفرن على درجة حرارة 200 درجة حتى تتحول إلى اللون الذهبي من الأسفل، يمكنك تشغيل الشواية فِيْ آخر دقيقتين حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي على الوجه.
- أخرجيها من الفرن ثم غطيها بمجرد خروجها من الفرن لتليينها.