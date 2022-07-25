طريقة عمل الكبسة باللحمة الضاني والأرز البسمتي على أصوله بطعم ومذاق يجنن

طريقة عمل كبسة لحم الضأن من أشهر الأكلات العربية فِيْ دول الخليج والمملكة العربية السَعُودِيْة. والبهارات المميزة اللذيذة. تتكون الكبسة من أنواع عديدة من اللحوم، بما فِيْ ذلك اللحوم البيضاء مثل الدجاج أو قطع لحم الضأن. نصنع الكبسة باللحم بكل تفاصيلها.
مقادير الكبسة
- كيلو لحم ضأن بالعظم.
- 2 كوب أرز بسمتي.
- طماطم صغيرة مقطعة إلى شرائح.
- بصلة متوسطة مفرومة
- 3 ملاعق كبيرة من زيت عباد الشمس.
مكونات تتبيلة اللحم –
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة كَمْون.
- 4 فصوص هِيْل
- عصا القرفة.
- 8 ملاعق كبيرة صلصة معلبة.
- مكعب مرق اللحم.
- ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون
- ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الزعفران.
- 4 فصوص ثوم.
كيف تستعد
- انقعي الأرز فِيْ البول لمدة نصف ساعة ثم ضعيه جانبًا لحين الاستخدام.
- فِيْ قدر كبير نضع كَمْية من الماء ونرفعها إلى النار حتى تغلي ثم نسلق اللحم وعندما يصبح جاهزا نخرجه من النار.
- أخرج اللحم من المرق واترك المرق الذي ستستخدمه فِيْ الوصفة جانبًا.
- نأخذ إناء آخر على نار متوسطة ونضع الزيت حتى يسخن ثم نضع البصل ونقلى حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.
- نضيف صلصة الطماطم ومكعبات الطماطم الصغيرة والملح والفلفل الأسود والبهارات والزعفران، ثم نضيف الكَمْون والهِيْل والقرفة.
- ثم نضيف مرق اللحم والقرنفل والزنجبيل ويطهى لمدة دقيقتين حتى تمتزج البهارات مع الصلصة.
- نضيف اللحم للخليط ونتركه لمدة دقيقة حتى ينضج مع البهارات.
- يُصفّى الأرز البسمتي من الماء ويُضاف إلى المزيج فِيْ القدر ويُحرّك حتى يصبح اللحم فوق الأرز، ويُضاف مرق اللحم السابق.
- نخفض الحرارة ونترك الكبسة حتى تنضج حوالي ربع ساعة.
- تقدم الكبسة ساخنة مع السمبوسة والحساء والسلطات.
- يمكن أيضًا صنع الكبسة بالدجاج بدلاً من اللحم.