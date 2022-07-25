طريقة عمل الكبسة باللحمة الضاني والأرز البسمتي على أصوله بطعم ومذاق يجنن

طريقة عمل كبسة لحم الضأن من أشهر الأكلات العربية فِيْ دول الخليج والمملكة العربية السَعُودِيْة. والبهارات المميزة اللذيذة. تتكون الكبسة من أنواع عديدة من اللحوم، بما فِيْ ذلك اللحوم البيضاء مثل الدجاج أو قطع لحم الضأن. نصنع الكبسة باللحم بكل تفاصيلها.

مقادير الكبسة

كيلو لحم ضأن بالعظم.

2 كوب أرز بسمتي.

طماطم صغيرة مقطعة إلى شرائح.

بصلة متوسطة مفرومة

3 ملاعق كبيرة من زيت عباد الشمس.

مكونات تتبيلة اللحم –

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كَمْون.

4 فصوص هِيْل

عصا القرفة.

8 ملاعق كبيرة صلصة معلبة.

مكعب مرق اللحم.

ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الزعفران.

4 فصوص ثوم.

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