طريقة عمل الكريب فى البيت مثل المطاعم و تكات مهمه جداً بمكونات بسيطه و موجوده فِيْ مطبخك

الكريب الحَلْو والمالح، من أكثر الأطعمة السريعة اللذيذة التي انتشرت كثيرًا حولنا هُو الكريب وسرعان ما اشتهر لأنه يمكن تناوله بأنواع مختلفة من الحشوات وهناك أنواع حَلْوة ومالحة بالإضافة إلى السهُولة. لتحضير هذا النوع من العجين لأنه لا يحتاج إلى وقت طويل لتحضيره، والآن أصبح من السهل تحضيره فِيْ المنزل، حيث أن مكونات الكريب موجودة فِيْ كل منزل وليس من الضروري إنفاق الكثير من المال لتحضيره فِيْ المنزل، وإليكَمْ قائمة بأهم المكونات وكيفِيْة تحضير الكريب اللذيذ والحَلْو.
مكونات الفطائر
يُصنع الكريب فِيْ المنزل بطريقة سهلة واقتصادية للغاية ولن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لتحضيره، ولهذا نعرض لك المكونات التي تدخل فِيْ صنع الكريب حتى تتمكن من تحضيره فورًا بالمكونات التي تريدها. لديك فِيْ المنزل. أهم مكونات الكريب هِيْ
- 2 بيض
- كوب دقيق
- كأس حَلْيب؛
- ملعقة كبيرة من السكر.
- كيس الفانيليا.
- 3 ملاعق كبيرة زبدة.
كيفِيْة تحضير الكريب الحَلْو والمالح فِيْ المنزل
من أجل الحصول على كريب بنفس الملمس والنكهة التي تشتريها خارج المتاجر، يجب عليك الالتزام بالطريقة التي سنقدمها لك لأن هذه هِيْ الطريقة الصحيحة والمتمثلة أدناه
- نحضر الخلاط ونضع فِيْه البيض والحَلْيب.
- يخلط البيض والحَلْيب فِيْ الخلاط.
- ثم نضيف السكر والفانيليا.
- نأخذ وعاء عميق ونضع الخليط فِيْه ونضع الزبدة معه.
- نحرك جيدا.
- فِيْ وقت لاحق يجب أن نضع الدقيق.
- اترك الخليط فِيْ الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
- حضري مقلاة تيفال أو جرانيت وضعي عليها القليل من الزبدة.
- نأخذ القليل من العجين ونوزعه فِيْ القالب وننتظر حتى يتحول إلى لون ذهبي ونقلبه إلى الجانب الآخر حتى يأخذ اللون.
- ثم الكريب جاهز للحشو.
- يمكن حشو الكريب بأنواع مختلفة من الجبن لجعله كريبًا مالحًا، أو يمكن حشو الكريب بالشوكولاتة لجعله كريبًا حَلْوًا.