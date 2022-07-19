طريقة عمل الكريب فى البيت مثل المطاعم و تكات مهمه جداً بمكونات بسيطه و موجوده فِيْ مطبخك

الكريب الحَلْو والمالح، من أكثر الأطعمة السريعة اللذيذة التي انتشرت كثيرًا حولنا هُو الكريب وسرعان ما اشتهر لأنه يمكن تناوله بأنواع مختلفة من الحشوات وهناك أنواع حَلْوة ومالحة بالإضافة إلى السهُولة. لتحضير هذا النوع من العجين لأنه لا يحتاج إلى وقت طويل لتحضيره، والآن أصبح من السهل تحضيره فِيْ المنزل، حيث أن مكونات الكريب موجودة فِيْ كل منزل وليس من الضروري إنفاق الكثير من المال لتحضيره فِيْ المنزل، وإليكَمْ قائمة بأهم المكونات وكيفِيْة تحضير الكريب اللذيذ والحَلْو.

مكونات الفطائر

يُصنع الكريب فِيْ المنزل بطريقة سهلة واقتصادية للغاية ولن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لتحضيره، ولهذا نعرض لك المكونات التي تدخل فِيْ صنع الكريب حتى تتمكن من تحضيره فورًا بالمكونات التي تريدها. لديك فِيْ المنزل. أهم مكونات الكريب هِيْ

2 بيض

كوب دقيق

كأس حَلْيب؛

ملعقة كبيرة من السكر.

كيس الفانيليا.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

كيفِيْة تحضير الكريب الحَلْو والمالح فِيْ المنزل

من أجل الحصول على كريب بنفس الملمس والنكهة التي تشتريها خارج المتاجر، يجب عليك الالتزام بالطريقة التي سنقدمها لك لأن هذه هِيْ الطريقة الصحيحة والمتمثلة أدناه