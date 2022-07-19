طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم زي المحَلْات وسر التتبيلة الخطيرة بطعم احَلْي من الجاهز

تعتبر الكفتة المشوية من ألذ الوجبات الخفِيْفة فِيْ نفس الوقت، لذلك فهِيْ تعتبر من الأصناف المناسبة للمناسبات والمناسبات المختلفة، حيث إنها محبوبة من قبل جميع أفراد الأسرة، كَمْا أنها تستخدم كَمْلء سندويتش ممتاز . سواء كان ذلك للمدرسة أو أثناء الرحَلْات المختلفة، لذلك نقدم لك سيدتي بعض الوصفات لشوي الكفتة بطرق مبتكرة وحيل جديدة مثل تلك التي تقدم فِيْ المتاجر والمطاعم المختلفة.
طريقة عمل كفتة مشوية على الفحم كَمْا فِيْ المتاجر
المكونات
- نصف كيلو لحم مفروم.
- بصلة كبيرة.
- فص ثوم مفروم.
- ملعقتان صغيرتان من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 3 ملاعق كبيرة زيت أو زبدة.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المجففة.
- ملعقة صغيرة كَمْون.
- بعض البقدونس؛
- ملعقة صغيرة من السماق.
طريقة التحضير كفتة مشوية على الفحم
- نقطع البصل إلى قطع صغيرة ثم نضعه فِيْ المفرمة حتى يكتسب قوام سائل.
- ضعي ملعقة كبيرة من الملح على البصل المفروم، ثم ضعيها فِيْ المصفاة واتركيها لمدة 10 دقائق، حتى تزيلي كل الماء من البصل.
- فِيْ وعاء كبير نضيف لب البصل ونضيف كَمْية اللحم المفروم والثوم المفروم والزبدة ثم نخلط جيداً بأصابعك.
- نضيف البهارات والتوابل (ملح، فلفل، كزبرة، كَمْون، سماق) إلى عجينة الكفتة وتخلط جيداً.
- بللي يديك بماء البصل الذي لديك، ثم شكلي الكفتة على شكل أصابع طويلة نسبيًا باستخدام أسياخ معدنية أو خشبية.
- سخني المقلاة على نار عالية، ثم ضعي عليها الأسياخ ببطء، واحدة تلو الأخرى.
- اتركي الكفتة مغطاة لمدة 3 دقائق حتى تتحول إلى اللون الأحمر، ثم اقلبها على الجانب الآخر.
- اتركه لمدة 10 دقائق أخرى، حتى يتحول الجانب الآخر إلى اللون الأحمر.
- ثم انقلي الكفتة إلى صينية كبيرة، وضعي قطعة من الفحم المحترق على ورق ألومنيوم صغير، ثم أضيفِيْ بضع قطرات من الزيت، حتى يدخن الفحم.
- ثم غطي الصينية بسرعة بورق الألمنيوم، ضعيها فِيْ الفرن على نار متوسطة واتركيها لمدة 10 دقائق، حتى تمتص الكفتة الدخان ورائحة الفحم.
- وبالتالي، فإن كرات اللحم جاهزة للتقديم والاستهلاك.