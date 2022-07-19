طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم زي المحَلْات وسر التتبيلة الخطيرة بطعم احَلْي من الجاهز

تعتبر الكفتة المشوية من ألذ الوجبات الخفِيْفة فِيْ نفس الوقت، لذلك فهِيْ تعتبر من الأصناف المناسبة للمناسبات والمناسبات المختلفة، حيث إنها محبوبة من قبل جميع أفراد الأسرة، كَمْا أنها تستخدم كَمْلء سندويتش ممتاز . سواء كان ذلك للمدرسة أو أثناء الرحَلْات المختلفة، لذلك نقدم لك سيدتي بعض الوصفات لشوي الكفتة بطرق مبتكرة وحيل جديدة مثل تلك التي تقدم فِيْ المتاجر والمطاعم المختلفة.

طريقة عمل كفتة مشوية على الفحم كَمْا فِيْ المتاجر

المكونات

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة.

فص ثوم مفروم.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

3 ملاعق كبيرة زيت أو زبدة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المجففة.

ملعقة صغيرة كَمْون.

بعض البقدونس؛

ملعقة صغيرة من السماق.

طريقة التحضير كفتة مشوية على الفحم