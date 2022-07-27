طريقة عمل الكوارع بالصلصة وسر التسوية بخطوات بسيطة وطعم لذيذ

تعتبر Trotters من ألذ الأطباق المصرية، وهِيْ مفِيْدة لصحة الجسم لاحتوائها على مجموعة من الفِيْتامينات، بما فِيْ ذلك الكالسيوم المهم لصحة العظام والمغنيسيوم، كَمْا أنها تساعد فِيْ توفِيْر الطاقة للكائن الحي. تابعنا.

كيفِيْة صنع كوارع مع الصلصة

المكونات

عامل يدوي

طماطم.

بصل.

زبدة

ماء مغلي.

راكد

ثوم مفروم.

جزر مقطع.

ورقة لورا.

خل.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

أولاً، نضع قدرًا على النار بالزيت والمصطكي، وعندما يذوب نضيف الكرود ونقليهم جيدًا على كلا الجانبين مع رشة من الفلفل الأسود.

نحضر قدر ونضيف الماء المغلي وشرائح الجزر والبصل المفروم وورق الغار والملح والفلفل الأسود وكذلك الطماطم المفرومة.

نضع الكرود فِيْ الماء المغلي ونتركها حتى تنضج ثم نضعها فِيْ مصفاة جانباً ونحضر مقلاة عميقة على النار مع ملعقتين كبيرتين من السمن.

ثم نضع الثوم المفروم ونقلب حتى يتحول لونه إلى اللون الأصفر مع الخل وعصير الطماطم ونترك الصلصة حتى تتكاثف، ثم نضع الكراث بالداخل.

نحضر طاجن ونضع الكرنبات مع الصلصة فِيْ الفرن لمدة 20 دقيقة، ثم قدمها ساخنة مع الأرز المصري والحنا والشفا.

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المكونات

كيلو عامل بارع.

6 أكواب من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة سمن.

2 قطعة من المعجون.

قطع البصل إلى أرباع.

حبة الطماطم.

فول جزر.

4 أوراق لورا.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

3 فصوص هِيْل

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة ونصف ملح.

طريقة التحضير