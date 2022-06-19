طريقة عمل المقلوبة باللحم الضأن على الطريقة السعودية

المقلوبة هو طبق شعبي في فلسطين ، ثم أصبح من الأطباق الرئيسية في معظم الدول العربية.

ويعود هذا الاسم إلى القائد صلاح الدين الأيوبي لأن أهل فلسطين قدموه إلى صلاح الدين يوم تحرير القدس.

الباذنجان مقلوب مع لحم الضأن

وهي عبارة عن وجبة تتكون من الارز واللحم او الدجاج والباذنجان واليوم نقدم لكم طريقة تحضير المقلوبة بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات صنع مقلوبة الباذنجان باللحمة:

كيلو لحم ضأن أو لحم بقري مقطع إلى قطع متوسطة.

2 ورقة من ورق الغار

5 فصوص هيل.

2 عود من خشب القرفة.

ليمون جاف كبير.

بصلة صغيرة.

5 فصوص ثوم كامل.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كيلو أرز مصري.

مكونات الخضار المقلوبة:

3 قطع باذنجان أسود متوسط ​​الحجم.

نصف كيلو بطاطس متوسطة الحجم.

فلفل اخضر حار.

البصل المتوسط.

مكعب الأوراق المالية.

كوب كبير مرق لحم بقري.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون ناعم.

3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

قطعة طماطم مبشورة ناعماً.

القرنفل والثوم.

ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة تحضير الباذنجان مقلوبًا باللحم: