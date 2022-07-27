طريقة عمل المكرونة بالصوص الأبيض والمشروم بطعم المطاعم الشهِيْرة

طريقة عمل المكرونة بالصلصة البيضاء والفطر بخطوات سهلة وبسيطة، قم بتحضيرها فِيْ المنزل كَمْا هُو الحال فِيْ المطاعم الرئيسية، حيث أنها من الأطعمة التي يطلبها الشباب على وجه التحديد، فأنا متخصص فِيْ تحضير المكرونة، حيث نقوم جميعًا بإعدادها بالصلصة الحمراء (الصلصة الحمراء)، و تحضره معظم النساء بالخبز (صدور الدجاج) أو الكبد المقلي، لكن غيري خطة لتحضيره بهذه الطريقة حتى لا تمل عائلتك من تناولها.
طريقة عمل المكرونة بالصلصة البيضاء والفطر مع تذوق المطاعم الشهِيْرة
تحضير المكرونة بالصلصة البيضاء والفطر، حيث أن هذا الطعام له فوائد عديدة لاحتوائه على النشويات الموجودة فِيْ المعكرونة، كَمْا تحتوي الصلصة البيضاء على فوائد ومضار، حيث تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم الموجود فِيْ الحَلْيب والجبن، وتحتوي عيوبها على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية فِيْ الزبدة، والمعروف أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهُون، والفطر له فوائد عديدة لمحاربة السرطان وتقوية المناعة، مصدر لحمض الفوليك، أفضل مصادر فِيْتامين د، حيث أنه يحتوي على الألياف الغذائية المشبعة، والبوتاسيوم وفِيْتامين سي، مما يحسن صحة القلب والأوعية الدموية ومحاربة فقر الدم وعلاجه.
طريقة عمل المكرونة بالصلصة البيضاء والفطر
مكونات
- كيلو باستا من النوع الذي تفضله.
- كيلو من الحَلْيب المعلب أو السائل.
- كوبان من الفطر المقطّع إلى شرائح رفِيْعة.
- ثلاث ملاعق كبيرة زبدة.
- ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- أربع ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.
- بصلة مفرومة ناعماً.
- خمس فصوص ثوم مفرومة.
- علبة كريمة للطبخ.
- كوب جبن بارميزان مبشور أو جبن شيدر.
- البقدونس المفروم للتزيين.
كيف تستعد
- اسلقي المعكرونة وصفِيْها جيدًا ثم اتركيها فِيْ مصفاة.
- ضعي مقلاة كبيرة على نار متوسطة، أضيفِيْ الزبدة والزيت.
- ثم يضاف البصل المسحوق والثوم ويقلب حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً.
- أضيفِيْ شرائح الفطر واتركيها على النار لمدة أربع أو خمس دقائق.
- يُضاف الملح والفلفل الأسود ويُحرّك ثم يُرفع القدر عن النار.
- نضع مقلاة أخرى على النار لتحضير الصلصة البيضاء.
- نضيف الدقيق وباقي الزبدة ويقلى الطحين حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً.
- أضف الحَلْيب مع التحريك باستمرار حتى لا يتكتل الدقيق معًا.
- نضيف كريمة الطهِيْ فِيْ كوب، ثم نضيف الملح والفلفل الأسود ثم نخفض الحرارة.
- اتركي الصلصة لمدة خمس دقائق ثم أضيفِيْ الجبن والفطر وقلبي.
- نضع المعكرونة فِيْ أطباق التقديم، ثم نضيف الصلصة البيضاء والفطر.
- زيني جميع الأطباق بالبقدونس المفروم وقدميه ساخناً.