طريقة عمل المكرونة بالصوص الأبيض والمشروم بطعم المطاعم الشهِيْرة

طريقة عمل المكرونة بالصلصة البيضاء والفطر بخطوات سهلة وبسيطة، قم بتحضيرها فِيْ المنزل كَمْا هُو الحال فِيْ المطاعم الرئيسية، حيث أنها من الأطعمة التي يطلبها الشباب على وجه التحديد، فأنا متخصص فِيْ تحضير المكرونة، حيث نقوم جميعًا بإعدادها بالصلصة الحمراء (الصلصة الحمراء)، و تحضره معظم النساء بالخبز (صدور الدجاج) أو الكبد المقلي، لكن غيري خطة لتحضيره بهذه الطريقة حتى لا تمل عائلتك من تناولها.

طريقة عمل المكرونة بالصلصة البيضاء والفطر مع تذوق المطاعم الشهِيْرة

تحضير المكرونة بالصلصة البيضاء والفطر، حيث أن هذا الطعام له فوائد عديدة لاحتوائه على النشويات الموجودة فِيْ المعكرونة، كَمْا تحتوي الصلصة البيضاء على فوائد ومضار، حيث تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم الموجود فِيْ الحَلْيب والجبن، وتحتوي عيوبها على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية فِيْ الزبدة، والمعروف أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهُون، والفطر له فوائد عديدة لمحاربة السرطان وتقوية المناعة، مصدر لحمض الفوليك، أفضل مصادر فِيْتامين د، حيث أنه يحتوي على الألياف الغذائية المشبعة، والبوتاسيوم وفِيْتامين سي، مما يحسن صحة القلب والأوعية الدموية ومحاربة فقر الدم وعلاجه.

طريقة عمل المكرونة بالصلصة البيضاء والفطر

مكونات

كيلو باستا من النوع الذي تفضله.

كيلو من الحَلْيب المعلب أو السائل.

كوبان من الفطر المقطّع إلى شرائح رفِيْعة.

ثلاث ملاعق كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

أربع ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

بصلة مفرومة ناعماً.

خمس فصوص ثوم مفرومة.

علبة كريمة للطبخ.

كوب جبن بارميزان مبشور أو جبن شيدر.

البقدونس المفروم للتزيين.

كيف تستعد