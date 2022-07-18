طريقة عمل الملوخية المصرية ولا أروع

طريقة صنع الملوخية المصرية إنها من أكثر الأشكال المرغوبة على الإنترنت، حيث يحبها عدد كبير من النساء والرجال، وخاصة الأطفال، حيث إنها الطبق المفضل لدي لدى الكثيرين، فهذه العناصر متناغمة للغاية مع بعضها البعض ولا تنسوا المقلية الفلفل. والباذنجان المخلل.

طريقة صنع الملوخية المصرية

سنشرح لك الطريقة الاصلية للملوخية المصرية حيث انها تصنع فِيْ المطاعم والمنزل ويعتمد هذا الطبق بشكل اساسي على الحساء الطبيعي سواء اللحم او الدجاج وهذه الوصفة تصلح للملوخية الخضراء او الملوخية الجافة مصر وبعض الدول العربية مثل المملكة العربية السَعُودِيْة تعتمد على الملوخية المجففة أكثر من الملوخية الخضراء الطازجة.

سيدتي عليك أن تشتري نصف كيلو مالفا أخضر وتزيل الورقة ثم تغسلها جيداً بالماء ثم تجففها بقطعة قماش، من هنا بعد تجفِيْفها نقلبها بمخرطة أو نقطعها بالكبة مثل الذي تملكه كل امرأة فِيْ منزلها ونقطعه أو أكثر من مرة حتى يتم تقطيعه ناعما ومن ناحية أخرى نأخذ قدر على النار نضع فِيْه كوبين من الشوربة إما شوربة دجاج أو شوربة لحم بقري .

نضع فِيْ الشوربة القليل من السكر ومكعب مرق الدجاج ونقلب الشوربة، ثم نضع الملوخية المفرومة فِيْ الشوربة مع التحريك المستمر ولا نجعلها تتبخر حتى لا تفصل الملوخية عن الشوربة وتتساقط منه ويصبح سيئًا.

تاشا ملوخية وسرها



سيدتي، عليك إحضار ثلاثة مكونات مهمة لطبقك حتى يصبح الطبق مميزًا وتكون الملوخية رائعة، عليك إحضار 5 فصوص ثوم كبيرة وتقطيعها صغيرة ووضع 2 ملاعق صغيرة من الكزبرة المجففة المطحونة ووضع ملعقة و نصف كَمْية السمن التي لديك فِيْ المنزل نخرج جزء من الطبق قبل طهِيْه ونضعه على الملوخية والخلطة ونضعها على النار حتى يتحول الثوم والكزبرة للون البني لكن لا نحرق لهم، مجرد تحميص بسيط، ثم وضع الصلصة فِيْ مالفا لحم مشوي.

ملحوظة

يمكنك استخدام الملوخية الجاهزة، أي التي تكون فِيْ أكياس وتباع فِيْ المحَلْات المجمدة، فهِيْ سهلة التحضير وذات مذاق مميز للغاية كأنها طازجة تمامًا.