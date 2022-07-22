طريقة عمل بان كيك بالجبن فِيْ المنزل بكل سهُولة مثل المحَلْات

كيفِيْة صنع الفطائر بالجبن، تعد الكيكات بأنواعها من أفضل الحَلْويات الخفِيْفة التي يفضل الجميع تناولها، حيث يمكن تناولها كحَلْوى أو يمكن تناولها كوجبة مع كوب من المشروبات الساخنة، ونجد أنها الأكثر طلبًا من قبل الجميع لذلك فإن الأمهات على استعداد لتحضيرها بشكل دائم وخاصة الفطائر وهِيْ من أنواع الكيك التي يحبها الجميع عند تناولها.

يمتاز بخفة النكهة وجمال النكهة حيث أنه من الكيكات التي يمكن تشكيلها بأنواع مختلفة من الصلصات مثل الشوكولاتة أو الجبن، وتفضل الأمهات تحضير الفطائر بالجبن لخدمة أقاربهم فِيْ المنزل. أو العشاء، سنشرح لك كيفِيْة صنع فطائر الجبن.

كيفِيْة صنع فطائر الجبن

يعتبر الجبن من الأساسيات التي يتم تقديمها على مائدة الإفطار والعشاء، حيث أنه من العناصر الغذائية المهمة لاحتوائه على فِيْتامينات ومعادن مهمة، ومن المكونات التي نحتاجها لتحضير فطيرة بالجبن هِيْ كالتالي.

مكونات فطائر الجبن

نصف كوب دقيق.

نصف كوب حَلْيب.

بيضة.

مسحوق الخبز.

ملعقة زيت.

ملح.

جبنة موزاريلا أو حسب الرغبة.

زبدة.

خطوات عمل فطائر الجبن

الفطائر هِيْ حَلْويات سريعة يتم تحضيرها بعد دقائق قليلة من تحضير العجين، كَمْا أنها خفِيْفة ويمكن إضافة الجبن والشوكولاتة حسب الرغبة، ويمكنك تناولها على الإفطار بإضافة الجبن، وذلك ببساطة باتباع الخطوات التالية.