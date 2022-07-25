طريقة عمل برياني دجاج و برياني باللحم الضأن ،يوجد في العالم الكثير من المطابخ المتميزة في تقديم اشهر الاكلات في العالم والكثير من المطابخ له شعبية كبيرة في العالم ومن هذه المطابخ المطبخ الهندي الذي يتميز بكثرة التوابل فيه واختلاف الأطعمة التي يقدمها لذلك يتمتع بروائح فريدة من نوعها ومميزة عن الأطعمة الأخرى ويعد البريانى من أشهر الأطعمة التي يقدمها المطبخ الهندي التي يسعى الكثير منا لتجربته .

طريقة عمل برياني الدجاج

مقادير برياني الدجاج

دجاجة واحدة مقطعة إلى قطع حسب الحجم والشكل المطلوب للقطع.

كمية بصلة كبيرة مقطعة إلى قرنفل.

مقدار 5 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المفروم.

حفنة من النعناع المفروم.

باقة واحدة من الكزبرة المفرومة.

كرتونه زبادي.

كمية 2 عود قرفة.

كمية 3 حبات هيل.

كمية 2 فصوص.

كمية 2 ملعقة صغيرة كاري ناعم وحبوب كمون.

حبة طماطم مقطعة إلى قطع.

جراب واحد من الفلفل الحار.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

نصف ملعقة صغيرة كمون وكزبرة.

يرش الفلفل الأسود.

تم غلي كمية 4 أكواب أرز بسمتي.

مقدار 2 بصل مفروم ومقلي.

طريقة تحضير برياني الدجاج

نحضر وعاء ونضعه على النار ونضيف إليه بعض الزيت والسمن ونحضر وعاء آخر ونضيف البهارات ونقلبها معا جيدا حتى تحمص. نضع البصل مقطعًا إلى فصوص ونقلبه مع المكونات حتى يذبل، ثم نضيف الزنجبيل المفروم والثوم المفروم ونقلب جميع المكونات معًا حتى تتجانس معًا. نضع قطع الدجاج المفرومة، وبعد ذلك نضيف الفلفل الأسود والبهارات المشكلة ونصف كوب نعناع وكزبرة ونضع الزبادي مع بعض البصل الذي سبق قليه في البداية. نحرك جميع المكونات معًا حتى تمتزج جيدًا، ونضعها على نار خفيفة حتى ينضج الدجاج تمامًا. نضع نصف كمية الأرز المسلوق في وعاء كبير، وبعد ذلك نرش بعض الكاري ونضيف خليط الدجاج وباقي كمية النعناع وبعض الكزبرة والبصل التي كانت مقلية سابقاً، ونغطي باقي المكونات بالقلي. باقي الأرز المسلوق. نضيف القليل من الكاري ونترك الزعفران منقوعًا بالأرز على جانب واحد. باقي حبات البصل المفروم، النعناع المفروم والكزبرة الخضراء المفرومة، نضيفها إلى باقي المكونات. نحضر القدر ونغطيه بالألمنيوم، ثم نتركه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

طريقة عمل برياني الدجاج مع الخضار

مكونات ومكونات برياني الدجاج

حفنة من أرز بسمتي.

صدور دجاج مبشورة حسب الرغبة.

كوب بطاطس مقلية.

ربع كوب بازلاء مسلوقة.

نصف كوب جزر مسلوق.

كمية 5 حبات بصل مقطعة سابقا إلى شرائح.

2 مكعبات مرقة دجاج.

كمية 2 عود قرفة.

كمية 2 ورقة لورا.

بعض الكاجو واللوز المطحون.

2 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

2 ملاعق كبيرة من الكزبرة الخضراء.

كمية 2 ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكاري.

مقدار ملعقة صغيرة من بهارات جراماسالا.

مقدار ملعقة شاي زعفران.

مقدار ملعقة صغيرة من الكركم.

بعض اليانسون.

يرش الفلفل الأسود.

ملح الطعام حسب الحاجة.

قليل من الماء.

بعض النفط.

طريقة تحضير برياني الدجاج مع الخضار

نحضر وعاء ونضيف إليه بعض الزيت ونشعل النار فيه. نضيف كل من المكونات التالية القرفة ومكعب المرقة ونقلب جميع المكونات معًا حتى تتجانس معًا. نضع الماء المغلي والأرز والملح والفلفل الأسود، ثم قلب جميع المكونات معًا جيدًا. نضيف الزعفران ونقلبه مع المكونات السابقة، ثم نغطي المكونات ونتركها حتى ينضج الأرز بالكامل. نحضر إناء جديد ونضيف إليه بعض الزيت ونضعه على النار ونضيف البصل بعد تسخين الزيت ويقلى حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي. بعد أن ينضج البصل نخرجه ونضعه في طبق على جانب واحد، ونضع الزبادي والدجاج وصلصة الطماطم ومكعب المرق وتوابل غراماسالا وبعض اليانسون ومسحوق الكركم ومسحوق الكاري والفلفل الأسود وبعض الملح. نضع بعض الماء، ثم نضيف البازلاء والجزر واللوز المطحون وبعض البصل الذي أخرجناه واتركوه جانباً، ونضع الأكوام معًا حتى تذوب. نضيف البطاطس وكمية من الكزبرة الخضراء ولكن بعد أن ينضج الدجاج تماما. نحضر أطباق التقديم ونضع الأرز بعد إزالته ونصفى من الماء ونضع الدجاج عليه. أضيفي باقي الكزبرة الخضراء والبصل المتبقي على جانب واحد إلى أعلى الطبق وانتهي بالكاجو.

طريقة عمل برياني لحم الضأن

مكونات ومكونات لحم الضأن البرياني

2 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

كمية بصلة واحدة مفرومة حسب الرغبة.

كمية 250 جرام من لحم الضأن مقطعة إلى مكعبات.

نصف ملعقة كبيرة كركم.

نصف ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة.

نصف ملعقة كبيرة من الثوم والزنجبيل، مخلوطان معًا.

نصف ملعقة كبيرة من الصلصة الحارة.

مقدار نصف ملعقة كبيرة ملح طعام.

مقدار ملعقة كبيرة من الزبادي.

كوب أرز بسمتي.

كمية فص واحد.

مقدار عود نعناع.

مقدار حبتين من الهيل.

مكونات ومكونات بهاري راثيا لدجاج برياني مع لحم الضأن

2 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

مقدار ملعقة كبيرة من الثوم المطحون وحبوب الكمون.

كمية 500 جرام زبادي.

نصف ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة.

نصف ملعقة كبيرة بهار ملك الدجاج.

طريقة تحضير بهاري راثي لدجاج برياني مع لحم الضأن

نحضر قدر ونضعه على النار ونضيف إليه بعض الزيت ونتركه على النار حتى يسخن ونضيف إليه الكمون والثوم ونقليه حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي. ضعي الكزبرة المفرومة والبهارات واللبن في قدر، ثم قلبي جميع المكونات معًا جيدًا حتى تمتزج جيدًا. ضعي مزيج الزبادي على الثوم وقلبيهم معًا جيدًا، وأضيفي قليلًا من الكزبرة.

طريقة تحضير برياني لحم الضأن

نحضر وعاء فخاري ونضيف إليه بعض الزيت ونتركه على النار حتى يسخن ونضيف بعض من ذلك الزنجبيل والثوم والملح والصلصة الحارة السائلة والبصل والهيل ولحم الضأن والكركم وصلصة الطماطم المفروم الأخضر الكزبرة والقرفة، ثم نقلب جميع المكونات معًا جيدًا حتى تمتزج تمامًا، ونتركها على النار لمدة 25 دقيقة. أضيفي ملعقة من الزبادي وحركيها جيداً مع الخليط السابق. بعد أن ينضج مزيج اللحم تمامًا، يُضاف الأرز وعود النعناع للتزيين. غطي الوعاء بإحكام بورق الألمنيوم واتركيه في الفرن لمدة 5 دقائق. نحضر أطباق التقديم ونضيف إليها الطعام ونقدمها وهي ساخنة.

من اشهر الطرق التي تنتمي الى عائلة البرياني الطريقة التي تتكون من اللحم والخضار وتختلف طريقته من بلد لأخرى ومن شخص لأخر، فهذه الوجبة تحتوي على العديد من الأنواع المغذية؛ ولكن المكون الرئيسي لها هو الأرز واللحم في بعض الأوقات علما بان المطبخ الهندي يملك الكثير من الأطعمة اللذيذة غير البرياني.