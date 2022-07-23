طريقة عمل بسبوسة بالقشطة.. المكونات وطريقة التحضير

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة تشبه الحَلْويات، فهناك العديد من محبي الحَلْويات وهم يبحثون عن أفضل الطرق لصنع أشهر وأجمل الحَلْويات من الشرق والغرب، ومن بين الحَلْويات التي يمتلكها الكثير من العشاق البسبوسة، خاصة أنه مصنوع من الكريمة، ويمكنك أن تجعل سيدتي بالكريمة فِيْ المنزل بسهُولة وسرعة حيث تحتاج إلى التحضير وفقًا للمكونات المحددة وطريقة التحضير للحصول على مذاق رائع، وسنوضح لك كيفِيْة صنع البسبوسة مع كريم.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة مثل الحَلْويات

المكونات

نصف كوب سكر.

بيضتان

حَلْيب فِيْ كوب.

كوب زيت نباتي.

فريك ناعم لكل كوب.

مسحوق الخبز بكَمْية ملعقة صغيرة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

مكونات الكريم

نصف كوب حَلْيب.

نصف كوب كريمة.

ثلاث ملاعق كبيرة سميد ناعم.

تحضير دقيق من ثلاث ملاعق كبيرة.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

نصف كوب سكر.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ماء الورد ملعقة كبيرة.

كيف تستعد

اصنع الكريم أولاً

حضري وعاءً وضعي الحَلْيب مع الكريمة والسميد ونشا الذرة والدقيق والسكر، ثم قلبي هذا المكون جيدًا.

تضيء النار وتوضع الوعاء مع المكونات السابقة فِيْه، ثم تقلب المكونات السابقة وهِيْ على النار.

اتركي هذا المكون على النار حتى تلاحظي أن المكون قد بدأ فِيْ الغليان، ثم ارفعيه وضعي عليه الزبدة، ثم قلبي جيدًا حتى يتحول إلى خليط أو خليط واحد.

يوضع هذا الخليط فِيْ وعاء آخر ويغطى بغطاء بلاستيكي.

ثم يتم أخذ هذه الحاوية بعد تغطيتها ووضعها فِيْ الثلاجة لحين الاستخدام.

ثانياً تحضير البسبوسة