طريقة عمل بسكويت الزبدة على أصوله بمقادير مظبوطة بطعم خفِيْف ودايب دوب بأقل تكلفة

بسكويت الزبدة هِيْ من الحَلْويات أو المعجنات التي يحبها معظم الناس دون استثناء، وخاصة الشباب، حيث تتميز بطعمها الغني واللذيذ ولها قرمشة جميلة وهِيْ حَلْيب هش جدًا أو آخر، ويمكن أن يكون هناك العديد من الأنواع المختلفة من ملفات تعريف الارتباط، بما فِيْ ذلك ملفات تعريف الارتباط بالأمونيا، وملفات تعريف الارتباط بالزبدة، وملفات تعريف الارتباط بالبرتقال، واليانسون وغيرها، ومن الممكن صنع ملفات تعريف الارتباط المالحة أو الحَلْوة.
مكونات الزبدة
- ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض منخول.
- قليل من الملح.
- ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- بيضة.
- نصف كوب كبير سكر بودرة.
- كوب كبير من الزبدة المخفوقة.
كيفِيْة عمل ملفات تعريف الارتباط الغريبة
- نحصل على وعاء عميق ونضع فِيْه كوبًا كبيرًا من الزبدة الطرية، نحصل على خافق بيض كهربائي ونشغلها بسرعة عالية لكريم الزبدة.
- قم بتشغيل المضرب لمدة خمس دقائق أو أكثر للحصول على قوام كريمي مقرمش للزبدة، ثم أضف نصف كوب من السكر البودرة.
- بعد ذلك نضع ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا ونحرك اللوح مرة أخرى لتوحيد كل هذه المكونات والحصول على خليط ناعم.
- نحضر طبقًا ونضع ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض المنخل ونضيف ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز ورشة ملح.
- يتم خلط جميع المكونات الجافة معًا ويتم وضع هذا الخليط فِيْ خليط الزبدة وتعجن جميع المكونات حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة وناعمة وسهلة التشكيل.
- ثم نترك هذه الكتلة فِيْ الثلاجة لمدة ربع ساعة تقريبًا، وفِيْ هذا الوقت يتم تشغيل الفرن عند درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- ثم نحضر صينية للخبز وندهنها بالزبدة ونعطي البسكويت الشكل المرغوب ونضعه على الصينية وبعد الانتهاء نضع الصينية فِيْ الفرن ونتركه حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً.