طريقة عمل بسكويت الزبدة على أصوله بمقادير مظبوطة بطعم خفِيْف ودايب دوب بأقل تكلفة

بسكويت الزبدة هِيْ من الحَلْويات أو المعجنات التي يحبها معظم الناس دون استثناء، وخاصة الشباب، حيث تتميز بطعمها الغني واللذيذ ولها قرمشة جميلة وهِيْ حَلْيب هش جدًا أو آخر، ويمكن أن يكون هناك العديد من الأنواع المختلفة من ملفات تعريف الارتباط، بما فِيْ ذلك ملفات تعريف الارتباط بالأمونيا، وملفات تعريف الارتباط بالزبدة، وملفات تعريف الارتباط بالبرتقال، واليانسون وغيرها، ومن الممكن صنع ملفات تعريف الارتباط المالحة أو الحَلْوة.

مكونات الزبدة

ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض منخول.

قليل من الملح.

ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

بيضة.

نصف كوب كبير سكر بودرة.

كوب كبير من الزبدة المخفوقة.

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