طريقة عمل بسكويت الشاي سهل وسريع ،تبحث الكثير من السيدات والفتيات والمهتمين في عالم المطبخ والمأكولات عن أفضل الوصفات الخاصة بالبسكويت مع الشاي وذلك لأهميته الصحية على الأطفال وتناوله في أوقات الصباح ،كذلك يوجد العديد من الطرق السهلة والبسيطة التي تساعد المرأة على عمل هذه الأصناف من الحلويات والمأكولات بالمنزل دون الحاجة الى شراء المأكولات المصنوعة.

كيفية صنع بسكويت شاي سريع وسهل

تتميز هذه الطريقة بحقيقة أنها لا تحتاج إلى الكثير من الوقت لعملها، بالإضافة إلى توفر جميع مكوناتها في المنزل، ويمكن إجراؤها في أي وقت. وتشمل مكونات وطريقة تحضير بسكويت الشاي السريع كالتالي:

المكونات

كوبان ونصف دقيق.

كوب سكر.

نصف كوب حليب.

1 كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كيف تستعد

نضع الطحين والملح والبيكنج باودر في وعاء عميق ونخلط جيدا. في وعاء آخر، أضيفي الزبدة وقلبي بالخلاط الكهربائي لمدة 3 دقائق. أضيفي السكر إلى الزبدة واستمري في التقليب لمدة دقيقتين. نضيف البيض والفانيليا ونخفق لمدة دقيقة. يضاف الدقيق والحليب تدريجياً ويعجن حتى تحصل على عجينة متماسكة. غطي العجينة بورق زبدة أو كيس بلاستيكي واتركيها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل. بعد مرور ساعتين أخرجي العجينة من الثلاجة واتركيها لمدة 5 دقائق. افردي العجينة على ورق زبدة، ثم قطعيها باستخدام قواطع البسكويت، ثم رتبيها على صينية. ضع الصينية في فرن محمى على حرارة 200 درجة. عندما ينضج البسكويت ويتحول لونه إلى الأحمر قليلاً، أخرجه.

وصفة بسكويت سهلة وسريعة

في سياق ذكر طريقة صنع بسكويت شاي سهل وسريع، يمكننا أن نذكر طريقة صنع بسكويت سريع وسهل. صناعة البسكويت في المنزل لها طابع خاص ومميز. تتلخص مكونات وطريقة تحضير بسكويت سهل وسريع في الآتي:

المكونات

3 أكواب دقيق.

2 ملاعق صغيرة من مسحوق الخبز.

2 بيض.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

كوب زبدة.

2 كوب سكر.

ملعقة صغيرة من قشر الليمون.

يمكن استخدام الشوكولاتة المذابة للتزيين.

كيف تستعد

في وعاء عميق، اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والملح. نضع الزبدة والسكر في الخلاط الكهربائي حتى يصبح المزيج رغوة. أضيفي بيضتين واحدة تلو الأخرى، ثم أضيفي قشر الليمون. اسكبي المكونات المختلطة في وعاء الدقيق حتى يصبح الخليط متجانسًا وسلسًا. ضعي العجينة في الثلاجة لمدة 45 دقيقة على الأقل. سخني الفرن إلى 180 درجة. رشي القليل من الدقيق على سطح جاف ولفي العجينة عليه. يمكنك استخدام أي شكل من القواطع للقص، ثم وضع الأشكال على صينية مبطنة بورق الزبدة ووضعها في الفرن. اتركي الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق واتركيها لتبرد قبل التزيين.

كيفية صنع بسكويت اللبن الرائب بسهولة

في سياق الحديث عن كيفية صنع بسكويت شاي سهل وسريع، يمكننا التحدث عن كيفية صنع بسكويت الحليب السهل. بسكويت الحليب هو نوع من الحلويات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة وخاصة للأطفال، لذلك قد تشمل مكونات وطريقة تحضير هذه الوصفة ما يلي:

المكونات

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب زيت.

نصف كوب سكر.

نصف كوب حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر.

سكر بودرة للتزيين.

كيف تستعد

اخلطي الحليب مع السكر في وعاء حتى يذوب السكر تمامًا. أضيفي الدقيق والزيت تدريجيًا إلى خليط الحليب حتى يصبح قوامها عجينًا طريًا. أضيفي الفانيليا والبيكنج باودر واستمري في العجن. تترك العجينة في كيس بلاستيكي لترتاح لمدة 35 دقيقة. افردي العجينة على سطح جاف وقطعيها باستخدام قواطع البسكويت. ضعي القطع على صينية مبطنة بورق زبدة واخبزيها في فرن محمى على حرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق. يمكن تزيينها بالسكر أو حسب الرغبة.

كيفية صنع بسكويت اقتصادي وسهل

للاستمرار في ذكر طريقة صنع بسكويت شاي سهل وسريع، يمكننا أن نذكر طريقة صنع بسكويت اقتصادي وسهل. يمكنك تحضير البسكويت الذي يفضله أطفالك اقتصاديًا وبسرعة في المنزل. تقتصر مكونات وطريقة تحضير البسكويت الاقتصادي والسهل على الآتي:

المكونات

كوبان ونصف دقيق.

2 بيض.

ربع كوب زيت نباتي.

كوب سكر بودرة.

كيس من مسحوق الخبز.

نصف كوب عصير ليمون.

ملعقة كبيرة فانيليا.

كيف تستعد

ضعي البيض والزيت والسكر والبيكنج بودر والفانيليا في وعاء عميق. أضيفي الدقيق إلى الخليط حتى تحصلي على عجينة طرية. اتركي العجينة لترتاح لمدة 10 دقائق. افردي العجينة على سطح جاف مطحون بالدقيق. نقطع العجينة إلى الأشكال المفضلة لديك، ثم نضعها في صينية ونضعها في فرن محمّى على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة. نخرج البسكويت من الفرن بعد النضج ونتركه ليبرد.

كيفية صنع بسكويت الشاي السادة

من خلال إظهار كيفية صنع بسكويت الشاي، بطريقة سهلة وسريعة، يمكننا أن نوضح كيفية صنع بسكويت الشاي، عادي. بسكويت الشاي من أفضل الإضافات التي يمكن تناولها بجانب كوب من الشاي الدافئ. مكونات وطريقة تحضير بسكويت الشاي كالتالي:

المكونات

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة زبادي.

بيضتان.

نصف كوب زيت.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

كيف تستعد

في وعاء، ضعي البيض والسكر والزيت واخلطي جميع المكونات باستخدام الخلاط الكهربائي. أضيفي الزبادي والفانيليا والبيكنج باودر إلى الخليط واخلطيهم جيدًا حتى تمتزج المكونات تمامًا. أضيفي الدقيق تدريجياً وقلبي قليلاً حتى تصبح العجينة لزجة، ثم اعجنها بيديك قليلاً حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة. افردي العجينة على سطح جاف ورشيها بالقليل من الدقيق، ثم قطعيها بقواطع البسكويت كما تريدين. سخني الفرن إلى 180 درجة وضعيه على صينية مغطاة بورق الزبدة. ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة، حتى يتحول لون البسكويت إلى اللون الذهبي. نخرجها من الفرن ونتركها تبرد ونزينها بمسحوق الكاكاو.

طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة السريع

حسب ما ذكرناه عن طريقة صنع بسكويت الشاي السريع والسهل يمكننا ذكر طريقة صنع بسكويت الشوكولاتة السريع. الشوكولاتة هي أحد المكونات التي يفضلها الكثير من الناس وخاصة الأطفال، ويمكنك إضافة الشوكولاتة كعنصر رئيسي لهذه الوصفة. تشمل مكونات وطريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة السريع ما يلي:

المكونات

3 أكواب دقيق.

ربع كوب حليب.

ملعقة كبيرة شوكولاتة.

ربع كوب كاكاو سادة.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.

ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

كوب سكر.

كوب زبدة طرية.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كيف تستعد

اخلطي السكر والزبدة في وعاء عميق باستخدام الخلاط الكهربائي. أضف البيض إلى خليط السكر مع الاستمرار في الخفق بسرعة متوسطة. أضيفي الحليب والفانيليا إلى الخليط واخلطيهم جيدًا. أضيفي الدقيق، صودا الخبز والبيكنج بودر تدريجيًا، حتى تحصلي على عجينة ناعمة ولزجة. اعجن باليد، ثم أضيفي مسحوق الكاكاو واعجني مرة أخرى حتى يصبح الكاكاو متجانسًا. توضع العجينة في كيس بلاستيكي في الثلاجة لمدة 45 دقيقة. أخرجي العجينة من الثلاجة ولفيها على سطح جاف ونظيف وقطعها بأي شكل تريده. سخني الفرن على 200 درجة، ثم ضعي شرائح البسكويت في صينية وضعيها في الفرن لمدة 10 دقائق. اترك البسكويت ليبرد ويمكنك تزيينه بالشوكولاتة المذابة.

طريقة عمل بسكويت الشاي المملح

في سياق الحديث عن كيفية صنع بسكويت الشاي، بطريقة سهلة وسريعة، يمكننا التحدث عن كيفية صنع بسكويت الشاي المملح. البسكويت المملح من أنواع المعجنات اللذيذة التي يمكن صنعها في المنزل. تتلخص مكونات وطريقة تحضير بسكويت الشاي المملح على النحو التالي:

المكونات

بيضة.

4 أكواب دقيق.

نصف ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر.

كوب حليب كامل الدسم.

ربع كوب زبدة.

ملعقة صغيرة ملح.

كيف تستعد

في وعاء عميق، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والزعتر والزبدة حتى تحصلي على خليط متجانس. أضيفي الحليب للخليط مع الاستمرار في العجن، ثم شكلي العجينة على شكل كرة. تُقسم العجينة إلى 4 أقسام، تُطحن حتى تصبح رقيقة، وتُقطّع بالشكل المطلوب. نضع العجينة على صينية الخبز ويمكنك ثقب العجين بالشوكة. نرش الملح على العجينة ثم نضعها في فرن محمى على حرارة 225 درجة. نترك البسكويت لمدة 20 دقيقة حتى يحمر الوجه.

طريقة عمل البسكويت السريع بالمربى

بعد أن عرفنا كيف نصنع بسكويت شاي سريعًا وسهلاً، يمكننا التعرف على طريقة صنع بسكويت سريع بالزبدة. هناك أنواع عديدة من المربى. يمكن تزويد البسكويت بالمربى لإضفاء مذاق مميز ولذيذ. يمكن أن تشمل مكونات وطريقة تحضير البسكويت السريع بالمربى ما يلي:

المكونات

2 كوب من الدقيق.

ثلاثة أرباع كوب زبدة مذابة.

ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة.

اثنين من صفار البيض.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

كوب من أي نوع مفضل من المربى.

كيف تستعد

في وعاء عميق، اخفقي الزبدة والسكر والفانيليا حتى تحصلي على مزيج ناعم يشبه الكريمة. في وعاء آخر، اخفقي صفار البيض، ثم أضيفيه إلى خليط الزبدة، واستمري في الخفق حتى تمتزج جميع المكونات. ضعي الدقيق والملح والبيكنج باودر في وعاء آخر واخلطيهم جيدًا ثم أضيفيهم إلى خليط البيض والزبدة. اخلطي المكونات معًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة وضعيها على سطح جاف. غطي العجينة بكيس بلاستيكي واتركيها لترتاح لمدة 15 دقيقة في الثلاجة. افردي العجينة على سطح جاف ومرشوش بالدقيق وقطعي العجين بأي شكل تريده باستخدام قواطع البسكويت. ضعي العجينة المقطعة على صينية وضعيها في الثلاجة لمدة 5 دقائق. اخبزي البسكويت في فرن محمّى على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة. نترك البسكويت ليبرد تماماً، ثم نضع المربى على نصف كمية البسكويت ثم نضع النصف الآخر عليه.

طريقة عمل بسكويت الشاي بدون بيض

بعد الحديث عن كيفية صنع بسكويت الشاي بطريقة سهلة وسريعة يمكننا الحديث عن كيفية صنع بسكويت الشاي بدون بيض. هناك بعض الأشخاص الذين لديهم حساسية من الأطعمة الغنية بالبيض. هذه الوصفة ليست الأنسب لهم لأكل البسكويت، ومكونات وطريقة تحضير بسكويت الشاي بدون بيض تعتمد على الآتي:

المكونات

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب سكر.

نصف كوب زيت.

نصف كوب حليب.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كيف تستعد

ذوبي السكر في الحليب في وعاء عميق حتى يذوب تماما. أضيفي الدقيق والزيت والفانيليا والبيكنج باودر إلى خليط الحليب والسكر. اخلطي المكونات حتى تحصلي على مزيج متماسك وعجينة طرية. اتركي العجينة لترتاح لمدة 15 دقيقة. شكلي العجينة بالشكل الذي تريده على شكل مربعات أو أصابع. توضع شرائح العجين في صينية مدهونة بالزبدة. ضعي الصينية في الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق. أخرجي الصينية من الفرن بعد أن تنضج العجينة واتركيها لتبرد. يمكنك رش القليل من السكر البودرة لتزيين الجزء العلوي من البسكويت. قدمي البسكويت بارداً.

طريقة عمل بسكويت الشاي سهل وسريع كما ويفضل بعض الأمهات من صنع هذه المأكولات في المنزل للحفاظ على صحة الاطفال من تناول الحلويات والمنتجات التي تحتوي على المواد الحافظة والتي تؤثر سلبياً على صحة الاشخاص كذلك تحضيرهم بطريقة أمنة.